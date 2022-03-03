"Я подумки попрощалася з життям": окупанти постукали у двері будинку ведучої каналу "Україна"

"Не відчиняйте нікому двері. В жодному разі". Скільки разів за час війни ми чули ці слова... Ведуча новин "Сьогодні" на каналі "Україна" Анна Панова на своєму досвіді переконалася в тому, що може бути далі

Анна Панова пережила страшну ситуацію / Фото: Facebook-сторінка Анни Панової

Війна не робить винятків. Ми щодня стикаємося з такими ситуаціями, які важко уявити у мирний час. Ведуча каналу "Україна" Анна Панова розповіла у соцмережі, що сталося з її сім'єю.

Днями неподалік її дачі, за 50 км від Києва, на сільській дорозі з'явилися танки. Незабаром двоє окупантів вийшли з броньованої машини і попрямували до будинків місцевих мешканців, озираючись на всі боки. Зрештою, постукали у хвіртку ведучої.

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Анна Панова / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Доброго дня", – сказали посміхаючись люди у формі з автоматами та георгіївськими стрічками, – поділилася Анна Панова. – "Нам потрібна ваша допомога. Можна, ми у вас тут на ділянці дві машини поставимо?

За словами ведучої новин "Сьогодні", вона та її чоловік одразу зрозуміли, що окупанти використовують цивільних людей як живий щит. Але Анна Панова все ж таки наважилася запитати, чи можна виїхати з дому.

Ще кілька хвилин паніки та жаху. Думки лише про маленьку дитину, яку я встигла перенести з планшетом у ванну, – поділилася ведуча каналу "Україна". – Що з нами буде? Що буде з дитиною?!

Їх відпустили.

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Ми швидко покидали в машину трохи речей і поїхали до знайомих у тому самому селі. Вони забрали нас до сусідів, які мали льох. І там, 20 людей на 20 квадратів, ми провели ніч під обстрілами , – розповіла Анна Панова. – Дітей укутали ковдрами. А дорослі на свій страх і ризик піднімалися нагору, тому що вміститися всім у погребі було нереально.

За словами ведучої каналу "Україна", росіяни встановили на виїзді з села блокпост із протитанковими "їжаками" і не випускали цивільні машини. Дім Анни Панової вороги не залишили, зробивши з нього свою "базу", а також облаштували штаб в іншому будинку в центрі села, виселивши мешканців.

Наступного дня ми вирішили ризикнути, щоб урятуватися. Дочекалися паузи у стрільбі, повісили на машину білий прапор, я посадила маленьку доньку навколішки, і ми поїхали до блокпосту на виїзді, – розповіла ведуча. – За кілька хвилин дороги я подумки попрощалася з життям. Ми страшенно боялися раптової кулі окупантів із якоїсь засідки. Але подітися було нікуди. Їхали вперед.

Перші 20 кілометрів дороги, за її словами, були як у фільмі про апокаліпсис. Але Анна Панова та її родина все ж таки дісталися українського блокпосту, за яким були наступні – теж з нашим прапором.

Ворог залишився у її будинку, але сім'я змогла врятуватися.

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