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Ведущая "Ранку з Україною" Маша Мельник призналась, что ссорится с мужем из-за ремонта

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 18:46
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Известная украинская телеведущая канала "Україна" откровенно рассказала, почему решилась переехать из квартиры в дом, и какие разногласия у них с супругом по поводу ремонта
Ведущая Мария Мельник показала новый дом
Ведущая Мария Мельник показала новый дом

Вскоре еще одна телевизионная звезда пополнит ряды загородных жителей – ведущая "Ранку з Україною" Маша Мельник. Они с мужем еще облагораживают новый дом и эксклюзивно для программы "Зірковий шлях" показали, какое жилище купили.

Во многих семьях ремонт часто становится причиной ссор – телеведущая вместе супругом не стали исключением.

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Тут же втрое больше работы, а Витя думает, что здесь ее вообще нет. Говорит: "Давай делать три санузла". Я говорю: "Прости, а кто будет убирать?". Муж отвечает: "А что, их там мыть надо особенно?". То есть человек вообще не понимает этого, – жалуется Маша.

Фото: Ремонт в доме Маши Мельник

В столицу пара переехала из-за работы ведущей. Первое собственное жилье было у них в Кропивницком, но его пришлось быстро оставить. Поначалу Мельник хотела приобрести квартиру. А к дому была безразлична, потому что понимала, что жить за городом непросто.

Это так смешно, мы приобрели квартиру, которую очень долго ждали. Когда я убрала последнюю старую табуретку и поставила новую, я сразу прошла кастинг и нам пришлось продавать жилье и переезжать сюда, – вспоминает телеведущая.

Смотрите полный сюжет о новом жилище ведущей Марии Мельник:

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Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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