Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!

Безос vs Ді Капріо

Гра в кальмара 2

Новий Холостяк

Ротару та Крим

Шоу "Маска". Сезон 2

Хаєк і привиди
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ведуча "Ранку з Україною" Маша Мельник зізналася, що свариться із чоловіком через ремонт

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 18:46
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відома українська телеведуча каналу "Україна" відверто розповіла, чому зважилася переїхати з квартири до будинку, і які розбіжності у них із чоловіком стосовно ремонту
Ведуча Марія Мельник показала новий будинок
Ведуча Марія Мельник показала новий будинок

Незабаром ще одна телевізійна зірка поповнить лави заміських мешканців – ведуча "Ранку з Україною" Маша Мельник. Вони з чоловіком ще облагороджують новий будинок та ексклюзивно для програми "Зірковий шлях" показали, яку оселю купили.

У багатьох сім'ях ремонт часто стає причиною сварок – телеведуча разом чоловіком не стали винятком.

Реклама

Тут же втричі більше роботи, а Вітя думає, що її взагалі немає. Каже: "Давай робити три санвузли". Я кажу: "Пробач, а хто прибиратиме?". Чоловік відповідає: "А що, їх там мити треба особливо?" Тобто людина взагалі не розуміє цього , – скаржиться Маша.

Фото: Ремонт у будинку Маші Мельник

До столиці кілька переїхала через роботу ведучої. Перше власне житло було у них у Кропивницькому, але його довелося швидко залишити. Спочатку Мельник хотіла придбати квартиру. А до будинку була байдужа, бо розуміла, що жити за містом непросто.

Це так смішно, ми придбали квартиру, на яку дуже довго чекали. Коли я прибрала останній старий табурет і поставила нову, я відразу пройшла кастинг і нам довелося продавати житло і переїжджати сюди, – згадує телеведуча.

Дивіться повний сюжет про нове житло ведучої Марії Мельник:

Реклама

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти