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Звезды телевидения открыли семейные фотоархивы – милота до слез (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
19 августа, 17:20
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Во Всемирный день фотографии, который ежегодно отмечается 19 августа, ведущие новостей "Сегодня" на канале "Украина" поделились фотографиями, которые берегут с любовью и трепетом
Ведущие канала «Украина» показали самые милые фотографии
Ведущие канала «Украина» показали самые милые фотографии / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Фотоснимки, у которых сегодня праздник, способны запечатлеть в памяти важные события, особенные моменты жизни и ценные воспоминания, уверены ведущие телеканала "Украина". Ведущая Марина Кухар говорит, что любит вспоминать эмоции, которые запечатлены на фото:

Лет до четырех Аня любила сидеть на шее в буквальном смысле. И почему-то сразу заливалась смехом. Это было звонко, громко и очень заразительно. Никогда в жизни так искренне и беззаботно не смеялась. Будто сама возвращалась в детство.

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Ведущая Марина Кухар с дочерью
Ведущая Марина Кухар с дочерью / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А ведущая Анна Панова вспоминает, как на первой фотосессии втроем дочери Милане было всего 4 месяца и они с мужем понемногу привыкали к роли родителей:

До года Милки эти фотографии были только для семейного архива. Этот семейный портрет висит у нас дома на стене. Теперь малышка уже показывает на фото и говорит "ма", "па", и на себя тоже говорит "Ма", потому что пока не может произнести свое имя полностью.

Ведущая Анна Панова с семьей
Ведущая Анна Панова с семьей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущий Игорь Пупков показал не семейное фото, но не менее ценное для него. На фото изображена Австралия, город Сидней и эта поездка для него – осуществление заветной мечты:

Мечта попасть именно сюда была с очень глубокого детства. Я помню, когда по телевидению транслировали один сериал снятый в Сиднее. И тогда я влюбился в красоты этого города.

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Ведущий Игорь Пупков в Сиднее
Ведущий Игорь Пупков в Сиднее / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А ведущая Юлия Галушка рассказала про любимое семейное фото с дочерью, которое было сделано по дороге домой из Черкасс, где живут ее родители:

Конец июля 2021, где-то на Киевщине. Теплый летний вечер, закат, со мной – родные: дочь в кадре, муж с фотокамерой – за кадром, даже пес сидит и смирно наблюдает (он фотографироваться не любит). Это состояние умиротворения зафиксировалось в фотографии и будет согревать нас зимними вечерами.

Ведущая Юлия Галушка с дочерью
Ведущая Юлия Галушка с дочерью / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ранее мы рассказывали, когда летние Спасы в 2021 году в Украине.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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