21 августа на телеканале "Украина" выйдет премьерный выпуск вокального шоу "Співають всі!" К "сотне" судей проекта во главе с капитаном Натальей Могилевской присоединится специальный гость эфира

Группа Go_A станет звездной гостей первого выпуска шоу «Співають всі!» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Популярная группа "Go_A", которая в этом году представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение", появится в первом эфире вокального шоу. Группа исполнит свой хит "ШУМ", а солистка Екатерина Павленко займет место среди "сотни" звездных экспертов.

Свое участие в шоу в качестве судьи Екатерина прокомментировала так:

Очень приятно быть частью этого шоу. Мне кажется, что петь – это классно! И круто, что все больше украинцев начинают это делать – это интересно и позитивно! Поэтому ждем новый контент и следим за участниками.

Певица отметила – ранее неоднократно участвовала в различных вокальных кастингах и конкурсах, но в судейском кресле будет сидеть впервые, поэтому ей интересно узнать, что происходит с другой стороны шоу. Также артистка дала несколько ценных советов, как обратить на себя внимание в подобных шоу:

Прежде всего скажу, что не стоит пытаться понравиться всем. Главное – показать себя настоящего и этим запомниться людям. Вообще, когда человек пытается что-то кому-то доказать – это не выглядит естественно, а когда остаешься ты самим собой – это покоряет. Надо чувствовать песню и вкладывать в нее душу.

Группа Go_A станет звездной гостей первого выпуска шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот для самой Екатерины Павленко участие в таких шоу – настоящий стресс, поэтому она обещает оказать поддержку каждому участнику:

Для меня все конкурсы – это большой стресс. Да и в роли судьи будет не менее сложно, ведь я всех люблю и мне всех жалко. Я могу в каждом найти хорошие черты.

Певица надеется, что ее оценка максимально положительно повлияет на развитие каждого участника.

Телеканал "Украина" готовит уникальное шоу по формату All Together Now / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как:

Италия,

Франция,

Австралия,

Нидерланды,

Бразилия,

Дания,

Польша и другие.

Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель нового проекта канала "Украина" получит денежный приз в размере полмиллиона гривен. Ведущим вокального шоу стал Владимир Остапчук.

Смотрите премьеру грандиозного шоу "Співають всі!" в субботу, 21 августа, в 21:00 на телеканале "Украина".

