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Виновата редактор: оргкомитет Нацотбора оправдались после путаницы в финале

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 февраля, 17:57
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Шумиха вокруг провального финала Национального отбора на Евровидение-2022 все никак не утихает. В этот раз с официальным заявлением решили обратиться представители оргкомитета
"Суспільне" прокомментировали провал в финале
"Суспільне" прокомментировали провал в финале / Фото: Суспільне

Следом за ведущим Нацотбора Тимуром Мирошниченко, который объяснил почему запутался в эфире, свою версию конфуза в эфире решили сообщить организаторы вокального конкурса.

На официальной странице Нацотбора в Instgaram ситуацию прокомментировал генеральный продюсер "Френдс Про ТВ" Алексей Гончаренко.

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Редактор, дублировавшая результаты в наушник ведущему Тимуру Мирошниченко, перепутала столбики и начала читать результаты не по голосованию зрителей, а итоговые. Надо было подсказывать ведущему оценки от зрителей, а она читала сумму, которая будет выходить в итоге. Таким образом, она озадачила ведущего и графического редактора, выводящего таблицу с результатами на экран. Из-за попыток внести правки в файл произошел сбой и таблица исчезла с экрана. Мы извиняемся за эти неудобства, особенно за тот стресс, который пережил Тимур, – заявил Гончаренко.

Подсчетом голосов на Нацотборе занималась компания PwC, которая уже шесть лет является аудитором конкурса. Почему же в этот раз вышла такая неприятная ситуация с подсчетом голосов неясно.

Оргкомитет намерен провести пресс-конференцию завтра, 14 февраля, и подробнее объяснить все нюансы происшествия.

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Напомним, что главными инициаторами разбирательств стали группа Kalush Orchestra, которые собрались подавать в суд на "Суспільне".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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