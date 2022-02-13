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Винна редактор: оргкомітет Нацвідбору справдилися після плутанини у фіналі

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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13 лютого, 17:57
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Галас навколо провального фіналу Національного відбору на Євробачення-2022 все ніяк не вщухає. На цей раз із офіційною заявою вирішили звернутися представники оргкомітету
"Суспільне" прокоментували провал у фіналі
"Суспільне" прокоментували провал у фіналі / Фото: Суспільне

Слідом за ведучим Нацвідбору Тимуром Мірошниченком, який пояснив чому заплутався в ефірі , свою версію конфузу в ефірі вирішили повідомити організатори вокального конкурсу

На офіційній сторінці Нацвідбору в Instgaram ситуацію прокоментував генеральний продюсер "Френдс Про ТВ" Олексій Гончаренко.

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Редактор, що дублювала результати в навушник ведучому Тимуру Мірошниченку, переплутала стовпчики та почала читати результати не за голосуванням глядачів, а підсумкові. Треба було підказувати ведучому оцінки від глядачів, а вона читала суму, яка виходитиме у підсумку. Таким чином, вона спантеличила провідного та графічного редактора, що виводить таблицю з результатами на екран. Через спробу внесення змін до файлу стався збій і таблиця зникла з екрана. Ми вибачаємось за ці незручності, особливо за той стрес, який пережив Тимур, – заявив Гончаренко.

Підрахунком голосів на Нацвідбір займалася компанія PwC, яка вже шість років є аудитором конкурсу. Чому ж цього разу вийшла така неприємна ситуація із підрахунком голосів незрозуміло.

Оргкомітет має намір провести прес-конференцію завтра, 14 лютого, та докладніше пояснити усі нюанси події.

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Нагадаємо, що головними ініціаторами розглядів стали гурт Kalush Orchestra, які зібралися подавати до суду на "Суспільне" .

Марія Коробова
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