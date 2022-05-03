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Врезала, как отрубила! Продюсер Мозговая не обошла стороной ссору Поляковой и Билозир

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 мая, 16:29
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В своем высказывании Алена Мозговая была очень лаконичная и ироничная
Алена Мозговая потроллила Олю Полякову и вспомнила об Оксане Билозир
Алена Мозговая потроллила Олю Полякову и вспомнила об Оксане Билозир / Фото: facebook/polyakovamusic, instagram.com/oksana.bilozir, facebook.com/olenamozgova1

Уже несколько дней между Оксаной Билозир и Олей Поляковой продолжается конфликт через известное произведение Мирослава Скорика "Мелодія". Так, Билозир обвинила свою коллегу в плагиате, пригрозила судом и вспомнила ей кокошник, который был частью ее образа. Полякова в свою очередь пристыдила артистку за угрозы и заверила, что ее совесть чиста и она не нарушала авторские права.

Продюсер Алена Мозговая по просьбе поклонников решила кратко прокомментировать этот скандал.

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Очень просили какую-нибудь рефлексию на тему. Ну вот такое: одна так и останется навсегда в истории в кокошнике, а другая – "а я просто украинка, украиночка", – написала продюсер у Facebook.

Отметим, что фраза "а я просто украинка, украиночка" взята из композиции Оксаны Билозир "Украиночка".

Поклонники Мозговой отметили, что она как всегда четко подобрала слова:

  • Молодец! Врезала, как отрубила.
Скриншот Facebook
  • Кратко и точно! В отличие дамы в кокошнике, которая уже всех задолбала рассказами о своем русскоязычном репертуаре до войны, у Оксаны Билозир всегда был украиноязычный.
Скриншот Facebook
  • Они еще и в тур по Америке вроде бы собираются, патриоты наши. А перед бойцами выступить не хотят?
Скриншот Facebook
  • Пани Аленка, как всегда восхищаюсь вашими комментариями.
Скриншот Facebook

Напомним, на днях Екатерина Осадча осудила Оксану Билозир за ссору с Олей Поляковой. Телеведущая считает, что не время бить горшки.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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