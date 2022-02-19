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Все-таки вагітна? У Мережі обговорюють нові фото Регіни Тодоренко

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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19 лютого, 17:13
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Чутки про другу вагітність Регіни Тодоренко ходять не перший день, але телеведуча поки що не поспішає їх коментувати
Регіна Тодоренко підігріла чутки про другу вагітність
Регіна Тодоренко підігріла чутки про другу вагітність / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Передплатники уважно розглядають нові фото Регіни Тодоренко . А телеведуча вдає, що не бачить коментарів про другу вагітність.

Регіна опублікувала фото зі знімального майданчика російської версії шоу "Маска", показавши новий образ. Але підписнки стали зазначати, що з кожним разом Тодоренко дедалі складніше приховувати своє цікаве становище.

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Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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  • "Вагітна?"
  • "Та вже давно всім відомо, просто вічно фотошоп живіт ховала. Ок, якщо так хотілося приховати, навіщо фотошопити, не розумію. Можна ж просто тоді не фоткатися"
  • "Трішки вагітна"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Регіна, як і раніше, воліє зберігати мовчання. Зазначимо, за інформацією інсайдерів, Регіна Тодоренко планує розповісти про другу вагітність у березні . Це має бути ексклюзив одного з російських журналів.

Нагадаємо, під час першої вагітності Тодоренко максимально довго приховувала живіт, що округлився. – ведуча носила мішкуватий одяг, робила фото з певного ракурсу та приймала такі пози, щоб не розсекретити вагітність.

В Регіни Тодоренко та Влада Топалова є син Михайло. Хлопчик народився 5 грудня 2018 року. Раніше в інтерв'ю Тодоренко неодноразово говорила, що хоче стати багатодітною мамою.

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Еліна Пелешенко
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