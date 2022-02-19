Все-таки вагітна? У Мережі обговорюють нові фото Регіни Тодоренко

Передплатники уважно розглядають нові фото Регіни Тодоренко . А телеведуча вдає, що не бачить коментарів про другу вагітність.
Регіна опублікувала фото зі знімального майданчика російської версії шоу "Маска", показавши новий образ. Але підписнки стали зазначати, що з кожним разом Тодоренко дедалі складніше приховувати своє цікаве становище.
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- "Вагітна?"
- "Та вже давно всім відомо, просто вічно фотошоп живіт ховала. Ок, якщо так хотілося приховати, навіщо фотошопити, не розумію. Можна ж просто тоді не фоткатися"
- "Трішки вагітна"
Регіна, як і раніше, воліє зберігати мовчання. Зазначимо, за інформацією інсайдерів, Регіна Тодоренко планує розповісти про другу вагітність у березні . Це має бути ексклюзив одного з російських журналів.
Нагадаємо, під час першої вагітності Тодоренко максимально довго приховувала живіт, що округлився. – ведуча носила мішкуватий одяг, робила фото з певного ракурсу та приймала такі пози, щоб не розсекретити вагітність.
В Регіни Тодоренко та Влада Топалова є син Михайло. Хлопчик народився 5 грудня 2018 року. Раніше в інтерв'ю Тодоренко неодноразово говорила, що хоче стати багатодітною мамою.