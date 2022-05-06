Все в сборе: внучка Софии Ротару поделилась редким семейным фото

Соня Евдокименко заговорила о близких родственниках, оставшихся в Украине

Соня Евдокименко показала архивное фото с родственниками / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

20-летняя Соня Евдокименко уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, также она строит модельную карьеру. Но девушка не забывает о своей родине и оставшихся там родственников.

На днях внучка Софии Михайловной опубликовала в Instastories семейное фото. На снимке Соня изображена вместе с мамой, папой, братом, а также двумя бабушками. Вероятно, снимок был сделан еще на Новый год, которое семья праздновала вместе.

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Я скучаю по ним и надеюсь, что скоро обниму их, – подписала кадр Соня Евдокименко.

Архивный кадр звездного семейства / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Один из фолловеров девушки написал ей, что "гордится ею и ее семьей".

В общем, внучка Ротару частенько радовала фанатов семейными снимками. Однако в последнее время девушка все меньше публикует подобные кадры.

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Соня с братом Анатолием и звездной бабушкой / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Как известно, что сын и внук народной артистки – Руслан и Анатолий Евдокименко – пытались незаконно пересечь границу и уехать в Молдову, но пограничники задержали их.

Кратко о Соне Евдокименко

Сейчас Соня учится в элитном нью-йоркском университете Parsons For Design. У молодой красавицы уже есть жених-миллионер, который старше ее на 13 лет – Денис Жаданов.

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Жаданов, как и Евдокименко, родом из Украины. Сейчас мужчина – вице-президент по маркетингу в одной компании, расположенной в Нью-Йорке. В 2018 году Денис появился в списке американского журнала Forbes – "ТОП-30 предпринимателей Европы младше 30 лет".