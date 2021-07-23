Вслед за Лорак: на "Интере" покажут бенефис Лободы, которая вернулась в Украину с концертом

Светлана Лобода, как и Ани Лорак, уже несколько лет активно гастролирует по России. Недавно артистка объявила, что впервые за четыре года даст сольный концерт в Украине

Телеканал "Интер" покажет бенефис Светланы Лободы, которая выступит в Украине впервые за четыре года / Фото: пресс-служба

Вслед за Ани Лорак Лобода собирается выступить в Одессе. Уже в августе артистка планирует зажечь сцену клуба IBIZA. Многие поклонники артисток удивляются – почему поп-дивы решили почти одновременно дать сольные концерты для своих украинских поклонников после нескольких лет гастролей по России.

К слову, если Лобода не выступала на родине всего четыре года (не считая корпоративов), то Ани Лорак не пела для украинцев уже семь лет.

И пока фанаты ждут их выступлений вживую, телеканал "Интер" предлагает посмотреть лучшие выступления артисток – в программу бенефиса вошли записи выступлений певиц на проектах телеканала. Ани Лорак зрители уже послушали, теперь пришла очередь Лободы.

"Интер" покажет бенефис Лободы / Фото: пресс-служба

Сообщается, в перерыве между записями номеров Лободы, ведущие бенефиса озвучат интересные факты об артистке – про ее первые гонорары, "Евровидение" и о том, что же связывает Светлану с легендой советской и российской сцены – Аллой Пугачевой. Звучит интригующе!

Ранее мы сообщали, что Игорь Кондратюк придумал "новый репертуар" для Ани Лорак, которая собирается провести сольный концерт в Украине.

Смотрите видео о том, почему Светлана Лобода сорвала свое выступление на "Золотом граммофоне-2020":