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Вслед за Лорак: на "Интере" покажут бенефис Лободы, которая вернулась в Украину с концертом

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
23 июля, 17:05
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Светлана Лобода, как и Ани Лорак, уже несколько лет активно гастролирует по России. Недавно артистка объявила, что впервые за четыре года даст сольный концерт в Украине
Телеканал "Интер" покажет бенефис Светланы Лободы, которая выступит в Украине впервые за четыре года
Телеканал "Интер" покажет бенефис Светланы Лободы, которая выступит в Украине впервые за четыре года / Фото: пресс-служба

Вслед за Ани Лорак Лобода собирается выступить в Одессе. Уже в августе артистка планирует зажечь сцену клуба IBIZA. Многие поклонники артисток удивляются – почему поп-дивы решили почти одновременно дать сольные концерты для своих украинских поклонников после нескольких лет гастролей по России.

К слову, если Лобода не выступала на родине всего четыре года (не считая корпоративов), то Ани Лорак не пела для украинцев уже семь лет.

И пока фанаты ждут их выступлений вживую, телеканал "Интер" предлагает посмотреть лучшие выступления артисток – в программу бенефиса вошли записи выступлений певиц на проектах телеканала. Ани Лорак зрители уже послушали, теперь пришла очередь Лободы.

"Интер" покажет бенефис Лободы
"Интер" покажет бенефис Лободы / Фото: пресс-служба

Сообщается, в перерыве между записями номеров Лободы, ведущие бенефиса озвучат интересные факты об артистке – про ее первые гонорары, "Евровидение" и о том, что же связывает Светлану с легендой советской и российской сцены – Аллой Пугачевой. Звучит интригующе!

В тренде

Ранее мы сообщали, что Игорь Кондратюк придумал "новый репертуар" для Ани Лорак, которая собирается провести сольный концерт в Украине.

Смотрите видео о том, почему Светлана Лобода сорвала свое выступление на "Золотом граммофоне-2020":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Знаете, когда страшно? Когда "всю себя без остатка мужчине". Когда есть зависимость ментальная или финансовая, когда кажется и понимаешь, что самой сложненько будет. Страшно ответственность брать на себя. А ведь исток прост – не выстраивать зависимые отношения, а всегда оставаться личностью.

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