Лорак і Лобода "бенефісять" на Інтері, поки в Мережі обурюються через їхні концерти в Одесі

Світлана Лобода, як і Ані Лорак, вже кілька років активно гастролює по Росії. Нещодавно артистка оголосила, що вперше за чотири роки дасть сольний концерт в Україні

Телеканал "Інтер" покаже бенефіс Світлани Лободи, яка виступить в Україні вперше за чотири роки / Фото: пресслужба

Слідом за Ані Лорак Лобода збирається виступити в Одесі. Уже в серпні артистка планує запалити сцену клубу IBIZA. Багато шанувальників артисток дивуються – чому поп-діви вирішили майже одночасно дати сольні концерти для своїх українських шанувальників після декількох років гастролей Росією.

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До слова, якщо Лобода не виступала на батьківщині всього чотири роки (не рахуючи корпоративів), то Ані Лорак не співала для українців вже сім років .

І поки фанати чекають їхніх виступів наживо, телеканал "Інтер" пропонує переглянути кращі виступи артисток – в програму бенефісу увійшли записи виступів співачок на проєктах телеканалу. Ані Лорак глядачі вже послухали, тепер прийшла черга Лободи.

"Інтер" покаже бенефіс Лободи / Фото: прес-служба

Повідомляється, що в перерві між записами номерів Лободи, ведучі бенефісу озвучать цікаві факти про артистку – про її перші гонорари, "Євробачення" і про те, що ж пов'язує Світлану з легендою радянської та російської сцени – Аллою Пугачовою. Звучить інтригуюче!

Раніше ми повідомляли, що Ігор Кондратюк придумав "новий репертуар" для Ані Лорак, яка збирається провести сольний концерт в Україні.

Дивіться відео про те, чому Світлана Лобода зірвала свій виступ на "Золотому грамофоні-2020":