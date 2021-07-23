Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Скандал з Zivert

МакSим гірше

Суханов без паспорту

LOBODA про українців

Усі бояться Гаррі

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Лорак і Лобода "бенефісять" на Інтері, поки в Мережі обурюються через їхні концерти в Одесі

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
23 липня, 17:05
Копіювати лінк
Світлана Лобода, як і Ані Лорак, вже кілька років активно гастролює по Росії. Нещодавно артистка оголосила, що вперше за чотири роки дасть сольний концерт в Україні
Телеканал "Інтер" покаже бенефіс Світлани Лободи, яка виступить в Україні вперше за чотири роки
Телеканал "Інтер" покаже бенефіс Світлани Лободи, яка виступить в Україні вперше за чотири роки / Фото: пресслужба

Слідом за Ані Лорак Лобода збирається виступити в Одесі. Уже в серпні артистка планує запалити сцену клубу IBIZA. Багато шанувальників артисток дивуються – чому поп-діви вирішили майже одночасно дати сольні концерти для своїх українських шанувальників після декількох років гастролей Росією.

(В кінці матеріалу – проголосуйте: чи підтримуєте ви приїзд артисток в Україну?)

До слова, якщо Лобода не виступала на батьківщині всього чотири роки (не рахуючи корпоративів), то Ані Лорак не співала для українців вже сім років .

І поки фанати чекають їхніх виступів наживо, телеканал "Інтер" пропонує переглянути кращі виступи артисток – в програму бенефісу увійшли записи виступів співачок на проєктах телеканалу. Ані Лорак глядачі вже послухали, тепер прийшла черга Лободи.

"Інтер" покаже бенефіс Лободи
"Інтер" покаже бенефіс Лободи / Фото: прес-служба

В тренді

Повідомляється, що в перерві між записами номерів Лободи, ведучі бенефісу озвучать цікаві факти про артистку – про її перші гонорари, "Євробачення" і про те, що ж пов'язує Світлану з легендою радянської та російської сцени – Аллою Пугачовою. Звучить інтригуюче!

Раніше ми повідомляли, що Ігор Кондратюк придумав "новий репертуар" для Ані Лорак, яка збирається провести сольний концерт в Україні.

Дивіться відео про те, чому Світлана Лобода зірвала свій виступ на "Золотому грамофоні-2020":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Зірка серіалу «13 причин чому» Томмі Дорфман зробив камінг-аут. Чи підтримуєте тенденцію?
Всі обговорюють
Лобода вперше прокоментувала концерт в Одесі
Бути в курсі
Цитата дня

Знаєте, коли страшно? Коли "всю себе без залишку чоловікові". Коли є залежність ментальна або фінансова, коли здається і розумієш, що самій важкенько буде. Страшно відповідальність брати на себе. Але істина проста - не будувати залежні стосунки, а завжди залишатися особистістю.

Софія Стужук блогерка
Стужук звернулася до дівчат
"Секс та місто" повернеться на екрани
Все, що відомо про сиквел на сьогодні
Цікаво
Сольник зірки
MONATIK
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти