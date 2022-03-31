Юлия Мендель вспомнила, как отпускала жениха на войну: "То, что он сказал, заставило меня оцепенеть"

Экс-пресс-секретарь Зеленского поделилась своими переживаниями по поводу любимого, который пошел на передовую

Юлия Мендель рассказала о любимом на передовой / Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Бывший первый замминистра экономики Павел Кухта решил защищать Родину от русских оккупантов на фронте. Его любимая Юлия Мендель решила вспомнить тот день, когда Павел известил ее о своем решении.

Когда Павел с загадочной улыбкой сказал мне, что у него есть новости, я подумала, что он говорил о новой партии гуманитарной помощи и проблемах с ее доставкой. Но то, что он мне сказал, заставило меня оцепенеть. "Я не могу сидеть у женской юбки, когда идет война", – сказал он мне, пытаясь проявить как можно больше нежности. Мой жених шел на передовую, и все, что я могла сделать, это слезно спросить, почему, – рассказала Юлия.

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По словам Мендель, когда российские бомбы начали обрушиваться на Украину, она с Кухтой сбежали из Киева и переехали во Львов с несколькими чемоданами и двумя котами. Павел, до войны работавший советником в министерстве энергетики, сразу попытался присоединиться к военным действиям. Однако сначала в военкомате ему сказали, что солдат достаточно. Поэтому Кухта занялся координацией гуманитарной помощи из-за границы, управляя доставкой в наиболее пострадавшие регионы.

Я была уверена, что он избежит прямых боевых действий. Поэтому когда он сказал, что решил пойти на передовую, я была поражена, опустошена, – отметила Юлия.

Экс-пресс-секретарь президента призналась, что несколько дней не могла принять решение Павла, поскольку внутри у нее "вроде все застыло".

Мендель признается, что сейчас Павел пишет ей почти каждый день, но мало говорит.

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Меня волнует то, что он скрывает от меня. "Я был на полигоне. Все хорошо." Но каждый разговор он заканчивает словами "Я тебя люблю". И вдруг я снова чувствую себя живой. Когда мы победим в этой войне, наша любовь восстановит нашу страну, – подчеркнула Юлия.

Напомним, в феврале Юлия Мендель впервые показала любимого . Павел Кухта баллотировался в Верховную Раду 2019 года от партии Голос, но сам отказался от регистрации. В это время Юлия Мендель заняла должность пресс-секретаря Владимира Зеленского.

Долгое время Кухта занимался политической программой партии Голос и был ее программным директором.

Осенью 2019 года Павел занял должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но ушел с поста 2020 года. Сейчас Павел Кухта – руководитель по политическим вопросам KSE.

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