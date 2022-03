Возлюбленный Юлии Мендель пошел защищать Украину на передовую: "Нет слов, холод внутри"

Уже много известных людей, в том числе Андрей Хлывнюк и Тарас Тополя, взяли в руки оружие и пошли защищать родную землю. Также к ВСУ присоединился и Павел Кухта – любимый экс-пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель.

В Twitter Мендель опубликовала совместное фото с Кухтой. Она отметила, что у нее нет слов, чтобы описать, "что значило отпустить" любимого на фронт.

Pavlo has gone to the frontlines. No words to describe what it meant to let him go. Frozen inside. #PrayForUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/SRp83yqY5H