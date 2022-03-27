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Возлюбленный Юлии Мендель пошел защищать Украину на передовую: "Нет слов, холод внутри"

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27 марта, 16:58
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Бывший первый замминистра экономики Павел Кухта решил защищать Родину от российских оккупантов
Павел Кухта пошел на передовую
Павел Кухта пошел на передовую / Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Уже много известных людей, в том числе Андрей Хлывнюк и Тарас Тополя, взяли в руки оружие и пошли защищать родную землю. Также к ВСУ присоединился и Павел Кухта – любимый экс-пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель.

В Twitter Мендель опубликовала совместное фото с Кухтой. Она отметила, что у нее нет слов, чтобы описать, "что значило отпустить" любимого на фронт.

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Павел пошел на передовую. Нет слов, чтобы описать, что значит отпустить его. Холод внутри, – написала Юлия.

К слову, сам Кухта днем раньше в Facebook отмечал, что тактика российских оккупантов очень напоминает применявшуюся в Сирию.

Бьют по линиям электропередачи на Правом берегу Киева. Уже который день по ним периодически прилетает из "Градов". Тактика россиян очень напоминает Сирию – там они тоже пытались сделать невыносимой жизнь для мирных жителей, – написал он.

Напомним, в феврале Юлия Мендель впервые показала любимого. Павел Кухта баллотировался в Верховную Раду 2019 года от партии "Голос", но сам отказался от регистрации. В это же время Юлия Мендель заняла пост пресс-секретаря Владимира Зеленского.

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Долгое время Кухта занимался политической программой партии "Голос" и был ее программным директором.

Осенью 2019 года Павел занял должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но ушел с поста в 2020 году. Сейчас Кухта – руководитель по политическим вопросам KSE.

Известно, что он был женат. От первого брака у него есть дочь Ярослава.

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