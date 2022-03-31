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Юлія Мендель пригадала, як відпускала нареченого на війну: "Те, що він сказав, змусило мене заціпеніти"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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31 березня, 14:09
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Експрессекретарка Зеленського поділилась своїми переживаннями щодо коханого, який пішов на передову
Юлія Мендель розповіла про коханого на передовій
Юлія Мендель розповіла про коханого на передовій / Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Колишній перший заступник міністра економіки Павло Кухта вирішив боронити Батьківщину від російських окупантів на фронті. Його кохана Юлія Мендель вирішила пригадати той день, коли Павло сповістив їй про своє рішення.

Коли Павло із загадковою посмішкою сказав мені, що у нього є новини, я подумала, що він говорив про нову партію гуманітарної допомоги та проблеми з її доставкою. Але те, що він мені сказав, змусило мене заціпеніти. "Я не можу сидіти біля жіночої спідниці, коли йде війна", — сказав він мені, намагаючись проявити якомога більше ніжності. Мій наречений йшов на передову, і все, що я могла зробити, це слізно запитати, чому, – розповіла Юлія.

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За словами Мендель, коли російські бомби почали обрушуватися на Україну, вони з Кухтою втекли з Києва та переїхали до Львова з кількома валізами та двома котами. Павло, який до війни працював радником у міністерстві енергетики, відразу спробував приєднатися до військових дій. Проте спочатку у військкоматі йому сказали, що солдатів достатньо. Тому Кухта зайнявся координацією гуманітарної допомоги з-за кордону, керуючи доставкою до найбільш постраждалих регіонів.

Я була упевнена, що він уникне прямих бойових дій. Тому, коли він сказав, що вирішив піти на передову, я була вражена, спустошена, – зауважила Юлія.

Експрессекретарка президента зізналася, що кілька днів не могла прийняти рішення Павла, оскільки всередині у неї "наче все застигло".

Мендель зізнається, що зараз Павло пише їй майже щодня, але мало говорить.

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Мене турбує те, що він приховує від мене. "Я був на полігоні. Все добре". Але кожну розмову він закінчує словами "Я тебе кохаю". І раптом я знову почуваюся живою. Коли ми переможемо в цій війні, наша любов відновить нашу країну, – наголосила Юлія.

Нагадаємо, у лютому Юлія Мендель уперше показала коханого. Павло Кухта балотувався до Верховної Ради 2019 року від партії "Голос", але сам відмовився від реєстрації. У цей час Юлія Мендель обійняла посаду прессекретаря Володимира Зеленського.

Довгий час Кухта займався політичною програмою партії "Голос" і був її програмним директором.

Восени 2019 року Павло обійняв посаду першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, але пішов з поста 2020 року. Нині Павло Кухта – керівник з політичних питань KSE.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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