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Юрий Рудый о Холостячке и расставании Огневич с Задворным: Шоу противоречит мужской натуре

Эксклюзив
Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
25 декабря, 08:00
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У Златы Огневич так и не сложились отношения с победителем реалити Андреем Задворным. Что думает на этот счет один участник "Холостячки-2" – читайте дальше
Юрий Рудый поделился мнениям касательно выбора Златы Огневич и решения Андрея Задворного.
Юрий Рудый поделился мнениям касательно выбора Златы Огневич и решения Андрея Задворного. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, yuriyrudy

После того, как зрители узнали, что Андрей Задворный разошелся со Златой Огневич спустя полтора месяца отношений, мужчину просто-таки "атаковали" хейтеры. Хотя он объяснял, что ушел потому, что "у него остыли чувства", но его продолжают критиковать.

Юрий Рудый, который откровенно рассказал о за кулисье шоу "Холостячка", поделился с нами мыслями касательно ситуации, которая сложилась после финала. По его словам, выбор Златы, как женщины логичен и достаточно понятен.

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Ведь у Андрея Задворного, несмотря на мысль весомого количества эмоциональной аудитории, разочарованной увиденным на экране, есть мужской стержень. Да, может у него не все сложилось с родителями как во многих других семьях, но не все мы идеальны и жизнь у каждого сложна по-своему, – делится с нами Рудый.

Юрий Рудый не следит за Златой Огневич в соцсетях
Юрий Рудый не следит за Златой Огневич в соцсетях / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

Как отметил Юрий, Андрей изначально не пытался быть в глазах зрителя и самой холостячки идеальным.

Это вызывает определенный уровень уважения, по крайней мере , моего, хотя мы с ним далеко не друзья, – добавил мужчина.

Также Рудый прокомментировал решение Андрея относительно Златы. Как он объяснил, Задворный "достиг поставленной цели и снова получил свободу выбора".

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В рамках проекта, выбора у него в принципе не было , что противоречит мужской сущности, ведь мужчина, как альфасамец, должен добиваться сердца девушки, которую он сам выбрал, а не которую ему предложили, и это кстати проблема самого шоу, ведь здесь нарушенные идеологические ценности, заложенные в мужской сущности природой, – отметил он.

Злата Огневич и Андрей Задворный разошлись через полтора месяца отношений.
Злата Огневич и Андрей Задворный разошлись через полтора месяца отношений. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

Рудый объяснил, что "инстинкт и жажда победы взяли свое, поэтому не удивительно, что они разошлись после того, как Андрей достиг цели". Как добавил Юрий, цель завоевать была, а цель удержаться в паре – никто не ставил.

В моем случае это чем-то похоже на кино, где персонажи любят друг друга, пока в кадре. Камеры выключились – любовь закончилась, – высказался участник "Холостячки".

Кроме того, Юрий Рудый заявил, что полившийся в сторону Андрея хейт – это закономерное явление проекта.

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Обратите внимание, что большинство участников ушли из проекта униженные и оскорбленные. Они не пожалели даже героиню шоу, которую показали в свете легкомысленной девушки, – делится Рудый.

По его мнению, "слезами участницы редакторы реалити взялись исправлять ситуацию" якобы для заработка, и соответственно "перенаправили волну хейта на неугодного проекту Андрея Задворного".

Раньше Юрий Рудый признался, что ему не интересна Злата Огневич, но он уважает ее как человека.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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