Юрий Рудый о Холостячке и расставании Огневич с Задворным: Шоу противоречит мужской натуре

У Златы Огневич так и не сложились отношения с победителем реалити Андреем Задворным. Что думает на этот счет один участник "Холостячки-2" – читайте дальше

Юрий Рудый поделился мнениям касательно выбора Златы Огневич и решения Андрея Задворного. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, yuriyrudy

После того, как зрители узнали, что Андрей Задворный разошелся со Златой Огневич спустя полтора месяца отношений, мужчину просто-таки "атаковали" хейтеры. Хотя он объяснял, что ушел потому, что "у него остыли чувства", но его продолжают критиковать.

Юрий Рудый, который откровенно рассказал о за кулисье шоу "Холостячка", поделился с нами мыслями касательно ситуации, которая сложилась после финала. По его словам, выбор Златы, как женщины логичен и достаточно понятен.

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Ведь у Андрея Задворного, несмотря на мысль весомого количества эмоциональной аудитории, разочарованной увиденным на экране, есть мужской стержень. Да, может у него не все сложилось с родителями как во многих других семьях, но не все мы идеальны и жизнь у каждого сложна по-своему, – делится с нами Рудый.

Юрий Рудый не следит за Златой Огневич в соцсетях / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

Как отметил Юрий, Андрей изначально не пытался быть в глазах зрителя и самой холостячки идеальным.

Это вызывает определенный уровень уважения, по крайней мере , моего, хотя мы с ним далеко не друзья, – добавил мужчина.

Также Рудый прокомментировал решение Андрея относительно Златы. Как он объяснил, Задворный "достиг поставленной цели и снова получил свободу выбора".

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В рамках проекта, выбора у него в принципе не было , что противоречит мужской сущности, ведь мужчина, как альфасамец, должен добиваться сердца девушки, которую он сам выбрал, а не которую ему предложили, и это кстати проблема самого шоу, ведь здесь нарушенные идеологические ценности, заложенные в мужской сущности природой, – отметил он.

Злата Огневич и Андрей Задворный разошлись через полтора месяца отношений. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

Рудый объяснил, что "инстинкт и жажда победы взяли свое, поэтому не удивительно, что они разошлись после того, как Андрей достиг цели". Как добавил Юрий, цель завоевать была, а цель удержаться в паре – никто не ставил.

В моем случае это чем-то похоже на кино, где персонажи любят друг друга, пока в кадре. Камеры выключились – любовь закончилась, – высказался участник "Холостячки".

Кроме того, Юрий Рудый заявил, что полившийся в сторону Андрея хейт – это закономерное явление проекта.

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Обратите внимание, что большинство участников ушли из проекта униженные и оскорбленные. Они не пожалели даже героиню шоу, которую показали в свете легкомысленной девушки, – делится Рудый.

По его мнению, "слезами участницы редакторы реалити взялись исправлять ситуацию" якобы для заработка, и соответственно "перенаправили волну хейта на неугодного проекту Андрея Задворного".

Раньше Юрий Рудый признался, что ему не интересна Злата Огневич, но он уважает ее как человека.