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Дружина 19-річного Романа Сасанчина наважилася на зміни у своєму тілі після народження доньки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 лютого, 22:00
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Ще місяця не минуло з дня народження крихітки, а 23-річна Іванна наважилась на радикальні зміни у зовнішності
Дружина Романа Сасанчина - Іванна - набила тату на півруки.
Дружина Романа Сасанчина - Іванна - набила тату на півруки. / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Упродовж всього дня переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин, який продає київську квартиру, яку виграв у шоу, інтригував фанів. Співак натякав, що на його кохану чекають зміни, які будуть просто "вибухом мозку".

Друзі, куди ми зараз їдемо з Іванкою… Ви собі навіть не уявляєте. Мама моя як дізнається, вона мене заб'є, напевно. Але, сподіваюся, цього не станеться, – поділився Сасанчин в Inststories.

Згодом Роман нарешті зізнався, що ж Іванна буде робити. Як виявилося, дівчина наважилась на татуювання на зап'ястку. У Мережі артист запостив відео з тату-салону.

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Скріншот Instastories/sasanchyn_official

Іванна також поділилась на своїй сторінці відео з процесу.

Скріншот Instastories/annavi_i
Скріншот Instastories/annavi_i

Також дружина Сасанчина показала фоловерам остаточний результат. На кадрі видно, що це зображення рук, пальці яких схрещені між собою. Інже ж татуювання – це, очевидно, Мінні Маус.

Скріншот Instastories/annavi_i

Втім, дівчина знову заінтригувала. Адже, за її словами, тату – це не ті зміни, про які вона говорила. Що далі чекає на фанів подружжя – справжня несподіванка.

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Скріншот Instastories/annavi_i

Нагадаємо, взимку 2021 року Роман одружився зі своєю дівчиною Іванною, яка старша за нього на чотири роки. 30 грудня 2021 року у пари народилася дочка Елізабет.

Відомо, що спочатку подружжя мешкали у квартирі, яку Сасанчин отримав за перемогу у шоу "Голос", а після – переїхали до Тернополя.

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Раніше ми повідомляли, що Роман Сасанчин разом зі своєю дружиною та донькою захворіли на COVID-19.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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