Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

С кем Надя?

Добрынин о ТрО

Хейли беременна?

Скандал с Лынив

Вакарчук в Одессе

Дом Харчишина
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Жена Анатолия Анатолича получает смс с угрозами: "Вот, как рашисты пугают людей" (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 апреля, 20:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Юла показала скриншоты с сообщениями и заявила, что не боится пустых слов
Жена Анатолия Анатолича показала сообщения с угрозами
Жена Анатолия Анатолича показала сообщения с угрозами / Фото: facebook.com/Yula.Yula1

Украинские знаменитости с начала полномасштабной войны открыто обвиняют российский народ и власть в убийствах и преступлениях, которые происходят на территории Украины. Многие из наших селебритис пытаются напугать угрозами.

Ранее Макс Барских получал сообщения от Тимати, потом весь Инстаграм спорил с Басковым и Канделаки. Накануне, к слову, Коля распространил фейк, что украинским артистам, которые выступают против войны, заплатили миллион долларов.

Реклама

Юлия Бойко, она же Юла, она же супруга Анатолия Анатолича, рассказала, что ей приходят сообщения с угрозами от неизвестных. Скриншоты она опубликовала в Facebook-профиле.

Смелая. Свободная. Независимая. А еще гордо себя назову бендеровкой, националисткой и влюбленной в свою страну и народ. Не той шлете ваши смс. Это как же рашисты пугают своих же людей. Десятки боятся одного полицейского. Тысячи боятся смс. Миллионы боятся телевизора. Как же в этом можно жить? Ни мнения. Ни ума. Ни свободы выбора, – написала Юлия в посте.

Реклама

В сообщениях ее пугают "уголовной ответственностью" за "распространение ложной информации о действиях вооруженных сил рф".

Реклама
Скриншот: facebook.com/Yula.Yula1

Как видим, рашисты продолжают жить в другой реальности и упорно выдавать ложь за правду. Юла отметила, что ничего не боится и послала "преследователей" вслед за русским кораблем.

Недавно Потап также писал, что ему приходят похожие сообщения. В них рэперу грозятся расплатой.

Ранее Анатолий Анатолич объяснил, почему он с семьей выехал из Украины.

Вся оперативная информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять