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Жінка Анатолія Анатолича отримує смс із погрозами: "От, як рашисти лякають людей" (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 20:26
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Юла показала скріншоти з повідомленнями та заявила, що не боїться порожніх слів
Дружина Анатолія Анатолича показала повідомлення із погрозами
Дружина Анатолія Анатолича показала повідомлення із погрозами / Фото: facebook.com/Yula.Yula1

Українські знаменитості з початку повномасштабної війни відкрито звинувачують російський народ та владу у вбивствах та злочинах, що відбуваються на території України. Багато наших селебрітіс намагаються налякати погрозами.

Раніше Макс Барських отримував повідомлення від Тіматі, потім весь Інстаграм сперечався з Басковим та Канделакі. Напередодні, до речі, Коля поширив фейк, що українським артистам, які виступають проти війни, заплатили мільйон доларів.

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Юлія Бойко, вона ж Юла, вона ж дружина Анатолія Анатоліча, розповіла, що їй надходять повідомлення із погрозами від невідомих. Скріншоти вона опублікувала в Facebook-профілі.

Смілива. Вільна. Незалежна. А ще гордо себе назву бендерівкою, націоналісткою та закоханою у свою країну та народ. Не тій шлете ваші смс. Це ж як рашисти лякають своїх же людей. Десятки бояться одного поліцейського. Тисячі бояться смс. Мільйони бояться телевізора. Як у цьому можна жити? Ні думки. Ні розуму. Ні свободи вибору, – написала Юлія у пості.

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У повідомленнях її лякають "кримінальної відповідальністю" за "поширення хибної інформації про дії збройних сил рф".

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Скріншот: facebook.com/Yula.Yula1

Як бачимо, рашисти продовжують жити в іншій реальності і видавати брехню за правду. Юла зазначила, що нічого не боїться і послала "переслідувачів" за російським кораблем.

Нещодавно Потап також писав, що йому надходять схожі повідомлення. Реперу погрожують розплатою.

Раніше Анатолій Анатолій пояснив, чому він із сім'єю виїхав з України.

Вся оперативна інформація є у нашому telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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