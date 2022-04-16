Жена Сасанчина после заявления о разводе удалила аккаунт в Instagram

Иванне не понравилось, что в Сети стали обсуждать ее расставание с Романом Сасанчиным. Девушка уже стала оправдываться и говорить, что фразу "мы больше не семья" все неправильно поняли. Жена победителя "Голосу країни" рассказала о конфликте в паре, но опровергла заявление о разводе.
Теперь же Иванне не понравилось, что ее стали обвинять в попытке пропиарится на возможном разводе. Устав от хейта в Сети, жена Сасанчина решила удалить свою страницу в Instagram.
Сейчас страница Иванны недоступна. Но не исключено, что через время жена Сасанчина решится восстановить Instagram, ведь еще до недавнего времени она активно развивала свою страницу.
Далее по теме
Напомним, Роман Сасанчин и его супруга Иванна познакомились в 2020 году. Зимой 2021 года они поженились. 30 декабря того же года у пары родилась дочь Элизабет.
Сейчас Иванна с дочерью находится в Польше, а Роман остался в Украине.