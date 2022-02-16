Жена Виктора Павлика честно рассказала, сколько зарабатывает в Instagram

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", сколько стоит у нее реклама в соцсетях

Екатерина Репяхова рассказала о своем заработке в Instagram / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова активный пользователь Instagram, у которой 174 тысячи подписчиков. Сейчас на странице блогера почти 2 тысячи публикаций. Это преимущественно фотоснимки, путешествия, снимки со звездным супругом и сыном Мишей, которые набирают от 5 до 40 тысяч лайков.

Как признается супруга артиста, поначалу родные не воспринимали это дело серьезно.

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Потому что заработка еще не было такого. Когда реально увидели, что это моя работа, что мне это приносит заработок, удовольствие, что это мой смысл жизни отчасти, не основной, конечно, но все же начали относиться серьезнее и помогают. Виктор еще не понимал, зачем столько фотосессий мне нужно. "Зачем Мишу тянуть на фотосессию, поезжай сама. Еще зачем меня?". Говорю: "Людям надо, мы нужны все вместе, если тебя не будет, сразу подумают, что что-то не так". Но сейчас уже супруг настолько привык к фотосессиям, ко всему этому – я радуюсь", – рассказала жена певца

Екатерина признается, ей приходится много инвестировать в свое дело.

Очень много вкладываю. Десятки тысяч долларов. Месяц на месяц не приходится, но каждый месяц у меня реклама. Бывает у более мелких блогеров, бывает у больших блогеров, – рассказала супруга певца Виктора Павлика.

Репяхова не скрывает, сколько зарабатывает в Instagram.

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Пост и серия Stories стоит – 15 тыс гривен, а просто пост – от 8 до 10 тысяч гривен. Смотря, какой месяц. Декабрь был, к примеру, активен. Возможно, около 10 тысяч долларов. Ну и вложила соответственно перед этим в ноябре я более 5 тысяч долларов точно, – поделилась Екатерина.

Ранее мы рассказывали, жена Виктора Павлика заказала себе подарок из Италии за 18 тысяч гривен.