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Дружина Віктора Павліка чесно розповіла, скільки заробляє у Instagram

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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16 лютого, 16:09
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Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", скільки коштує реклама в соцмережах.
Катерина Репяхова розповіла про свій заробіток у Instagram
Катерина Репяхова розповіла про свій заробіток у Instagram / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова – активний користувач Instagram, у якої 174 тисячі підписників. Зараз на сторінці блогера майже дві тисячі публікацій. Це переважно фотографії , подорожі, знімки із зірковим чоловіком та сином Михайлом, які набирають від 5 до 40 тисяч лайків.

Як зізнається дружина артиста, спочатку рідні не сприймали цю справу серйозно.

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Тому що заробітку ще не було такого. Коли реально побачили, що це моя робота, що мені це приносить заробіток, задоволення, що це мій сенс життя частково, не основний, звичайно, але все ж таки почали ставитися серйозніше і допомагають. Віктор ще не розумів, навіщо стільки фотосесій мені потрібне. "Навіщо Мишко тягнути на фотосесію, їдь сама. Ще навіщо мене? Кажу: "Людям треба, ми потрібні всі разом, якщо тебе не буде, одразу подумають, що щось не так". Але зараз уже чоловік настільки звик до фотосесій, до всього цього – я тішуся", – розповіла дружина співака

Катерина зізнається, їй доводиться багато інвестувати у свою справу.

Дуже багато вкладаю. Десятки тисяч доларів. Місяць на місяць не доводиться, але щомісяця в мене реклама. Буває у дрібніших блогерів, буває у великих блогерів, – розповіла дружина співака Віктора Павліка.

Репяхова не приховує, скільки заробляє у Instagram.

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Пост та серія Stories коштує – 15 тис гривень, а просто піст – від 8 до 10 тисяч гривень. Дивлячись, який місяць. Грудень був, наприклад, активним. Можливо, близько 10 тисяч доларів . Ну і вклала відповідно перед цим у листопаді я більше ніж 5 тисяч доларів точно, – поділилася Катерина.

Раніше ми розповідали, дружина Віктора Павліка замовила собі подарунок із Італії за 18 тисяч гривень.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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