Жена Виктора Павлика в кружевном белье прикрылась букетом тюльпанов

Молодая супруга Виктора Павлика решила покрасоваться перед фолловерами в нижнем белье. Все свои прелести Екатерина прикрыла букетом тюльпанов

Молодая жена Виктора Павлика позировала в нижнем белье / Фото: instagram.com/repyahovakate

Супруга артиста Екатерина Репяхова, которая рассказала сколько сейчас зарабатывает на своем блоге, показалась перед поклонниками во всей красе.

Девушка опубликовала серию фото, на которых позирует в кружевном белье и легком халатике, едва прикрывшись белоснежным букетом тюльпанов.

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Фото – instagram.com/repyahovakate

А на других фото Екатерина продемонстрировала длинные ножки и показала комплект белья поближе.

Фото – instagram.com/repyahovakate

Для того, чтобы чувствовать себя уверенной – все должно быть идеально даже там, где никто не видит. Считаю, что красивое белье делает женщину более уверенной в собственной привлекательности, поднимает самооценку и настроение, – написала под фото концертный директор.

Таким образом Екатерина решила прорекламировать один из брендов. И, судя по комментариям, поклонникам Репяховой очень понравилась такая реклама.

Комментаторы буквально засыпали молодую супругу Виктора Павлика комплиментами.

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"Вы такая нежная! Очень красивые фото!"

"Очень красиво, нежно, женственно"

"Вы нереальная! Очень идет Вам такой образ!"

"Очень красиво, такая нежная"

Фото – instagram.com/repyahovakate

Ранее мы рассказывали, жена Виктора Павлика заказала себе подарок из Италии за 18 тысяч гривен.