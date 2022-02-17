Дружина Віктора Павлика у мереживній білизні прикрилася букетом тюльпанів.

Дружина артиста Катерина Репяхова, яка розповіла скільки зараз заробляє на своєму блозі , здалася перед шанувальниками у всій красі
Дівчина опублікувала серію фото, на яких позує в мереживній білизні та легкому халатику, ледве прикрившись білим букетом тюльпанів.
А на інших фото Катерина продемонструвала довгі ніжки та показала комплект білизни ближче.
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Для того, щоб почуватися впевненою – все має бути ідеально навіть там, де ніхто не бачить. Вважаю, що гарна білизна робить жінку впевненішою у власній привабливості, піднімає самооцінку та настрій, – написала під фото концертний директор.
Таким чином Катерина вирішила прорекламувати один із брендів. І, судячи з коментарів, шанувальникам Репяхової дуже сподобалася така реклама.
Коментатори буквально засипали молоду дружину Віктора Павліка компліментами.
- "Ви така ніжна! Дуже красиві фото!"
- "Дуже красиво, ніжно, жіночно"
- "Ви нереальна! Дуже йде Вам такий образ!"
- "Дуже красиво, така ніжна"
Раніше ми розповідали, дружина Віктора Павліка замовила собі подарунок із Італії за 18 тисяч гривень.