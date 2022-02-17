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Дружина Віктора Павлика у мереживній білизні прикрилася букетом тюльпанів.

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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17 лютого, 18:57
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Молода дружина Віктора Павлика вирішила покрасуватися перед фоловерами у спідній білизні. Всі свої принади Катерина прикрила букетом тюльпанів
Молода дружина Віктора Павлика позувала в нижній білизні
Молода дружина Віктора Павлика позувала в нижній білизні / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина артиста Катерина Репяхова, яка розповіла скільки зараз заробляє на своєму блозі , здалася перед шанувальниками у всій красі

Дівчина опублікувала серію фото, на яких позує в мереживній білизні та легкому халатику, ледве прикрившись білим букетом тюльпанів.

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Фото – instagram.com/repyahovakate

А на інших фото Катерина продемонструвала довгі ніжки та показала комплект білизни ближче.

Фото – instagram.com/repyahovakate

Для того, щоб почуватися впевненою – все має бути ідеально навіть там, де ніхто не бачить. Вважаю, що гарна білизна робить жінку впевненішою у власній привабливості, піднімає самооцінку та настрій, – написала під фото концертний директор.

Таким чином Катерина вирішила прорекламувати один із брендів. І, судячи з коментарів, шанувальникам Репяхової дуже сподобалася така реклама.

Коментатори буквально засипали молоду дружину Віктора Павліка компліментами.

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  • "Ви така ніжна! Дуже красиві фото!"
  • "Дуже красиво, ніжно, жіночно"
  • "Ви нереальна! Дуже йде Вам такий образ!"
  • "Дуже красиво, така ніжна"
Фото – instagram.com/repyahovakate

Раніше ми розповідали, дружина Віктора Павліка замовила собі подарунок із Італії за 18 тисяч гривень.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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