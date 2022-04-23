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Злата Огневич поделилась секретом, как не сойти с ума во время войны: совет от певицы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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23 апреля, 09:41
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Артистка уверена – мы должны приспособиться жить в сегодняшних условиях
Злата Огневич рассказала, как выжить в суровых реалиях
Злата Огневич рассказала, как выжить в суровых реалиях / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В откровенном интервью с ведущей программы "Ранок з Україною" канала "Украина" Лилией Ребрик певица Злата Огневич, которую лишили звания почетной артистки Крыма, призналась, как проходят ее дни сейчас и дала советы женщинам, как не потерять смысл жизни в трудный период.

Злата еще до начала войны решила, что не оставит свою страну в беде, поэтому все это время звезда находится в Киеве. Единственное, на что решилась – вывезти родителей на западную Украину, ведь они жили в Киевской области, поэтому волнения за них и их жизни было немало.

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Родителей Злата увезла на западную Украину
Родителей Злата увезла на западную Украину / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Сейчас Злата постепенно возвращается к мирной жизни, пишет песни и пытается философски относиться к тревогам, одна из которых застала артистку прямо во время записи интервью.

Я привыкаю жить в новых обстоятельствах и условиях. Я не хочу бояться! Буду проживать достойно те дни, которые мне отведены. Не знаю, много их или мало, но я не хочу жить в постоянном страхе. Хочу поделиться своей смелостью с другими. И поверьте, жители Мариуполя, которых взяли в заложники, находятся в куда худшем положении, чем я, и у меня просто сердце болит за них, – рассказала Злата Огневич.

Но несмотря на боль и постоянные переживания певица уверяет – каждая женщина должна чувствовать себя уверенно и не забывать заботиться о себе. А мысль о том, что в военное время это делать неуместно, не совсем правильная:

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Мы должны поддерживать себя в равновесии – выполнять все те рутинные вещи, которыми жили до войны. Если у вас есть такая возможность ухаживайте за собой – делайте маски для волос, одевайте любимую одежду, отключайте себя немного. Понимаю, что полностью отключиться не выходит, но нужно разгружать психику. Это мой совет каждой! Я делаю это с первого дня войны, ведь понимаю, что просто не имею права падать духом. Иногда ловлю себя на мысли, что помогаю людям оставаясь сильной, и должна показывать пример другим, – поделилась артистка в программе "Ранок з Україною".

Ранее Злата Огневич заявила, что отдала бы жизнь за тех украинцев, которые сейчас находятся в Мариуполе.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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