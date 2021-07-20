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75-летняя Шер восхитила фигурой в черных легинсах и жакете во время прогулки по Италии (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
20 июля, 13:29
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На этой неделе американская певица и актриса Шер отправилась в шикарный отпуск в Италию и покорила прохожих. Звезда была одета в стильный наряд, который подчеркнул ее фигуру
Шер
Шер / Фото: Getty Images, скриншот

Певица Шер, которая ранее сделала громкое заявление в поддержку Бритни Спирс, была замечена во время прогулки в Портофино, в Италии. Несмотря на то, что знаменитость уже давно не выходит на сцену и не выпускает новых песен, папарацци вмиг узнали ее.

Кстати, в последнее время звезды все чаще предстают перед поклонниками без макияжа и других атрибутов, показывая, что будущее – за естественной красотой. В качестве примера этого глобального тренда – чудесные украинки, которые позируют на изумительных фото без макияжа.

Как пишет Yahoo!, в тот день Шер присоединилась к своим друзьям за ужином. Звезда была одета в минималистичный, но весьма запоминающийся casual-наряд: черные обтягивающие леггинсы, укороченный блейзер с вырезами, трендовый пурпурный топ-бюстье и ботильоны.

Шер в Италии
Шер в Италии / Фото: скриншот

Певица выглядела моложе своих лет и явно наслаждалась отпуском.

Шер в Портофино
Шер в Портофино / Фото: Yahoo! Life

В тренде

Певица Шер частично приостановила свою карьеру к 2010 году. Тогда певица ушла со сцены, но снялась в фильме "Бурлеск", в котором исполненная ею песня была номинирована на "Золотой глобус". В последние годы Шер провела несколько туров, снялась в паре проектов, включая фильм "Мамма миа! 2" и сейчас работает с голливудской киностудией Universal над биографическим фильмом о себе.

Мелани Гриффит похвасталась идеальными формами в свои 63 года – смотрите в ролике:

Смотрите также, как 63-летняя Шэрон Стоун в сказочном платье принцессы покорила красную дорожку Каннского кинофестиваля.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Маша, простите, мы с вами контрактов никаких не подписывали. В какой-то момент мне было интересно дать вам интервью, потом в какой-то момент могло стать неинтересно, потом мне снова может стать интересно. Я не вам подыгрываю, я себе подыгрываю. Надо мне – я буду это делать, не надо – не буду.

Алексей Дурнев телеведущий и блогер
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