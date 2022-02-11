9-летняя внучка Пугачевой продолжила певческую династию. Станет ли девочка второй Примадонной (голосование)

Кристина Орбакайте записала трек вместе со своей наследницей. Что из этого получилось – узнайте в материале

Клавдия пошла по стопам бабушки и мамы. / Фото: Instagram

В свое время Кристина Орбакайте сама пошла по стопам звездной мамы — Аллы Пугачевой. Неудивительно, что их часто путают, ибо они как две капли воды!

Сейчас же исполнительница "Пьяной вишни" решила свою дочь привести в мир шоу-биза – певица записала трек вместе с Клавдией Земцовой.

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Так, Орбакайте исполнила в дуэте с дочерью композицию "Маленький принц". Это кавер-версия песни Микаэла Таривердиева и Николая Добронравова.

Кстати, Клавдия за свои девять лет успела уже несколько раз появиться на сцене с мамой. Похоже, что Орбакайте видит в дочери продолжение династии артистов.

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Мы с Клавочкой приготовили для вас сюрприз. "Маленький принц" – эта лирическая и невероятно красивая композиция, которая погружает в хорошую атмосферу удивительного мира, – поделилась певица в Instagram .

Напомним, у Кристины Орбакайте есть трое детей. Старший сын Никита от певца Владимира Преснякова, Денис от бизнесмена Руслана Байсарова и дочь Клавдия от бизнесмена Михаила Земцова.

Клава родилась в 2012 году в Майами, где работал ее отец. Сейчас девочка учится в школе, посещает студию балета, а в свободное время поет, рисует, проводит время в кругу друзей и родных.

Внучка Пугачевой с мамой и папой. / Фото: Instagram

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Отметим, что артистическое будущее, возможно, ждет и сына Аллы Борисовны – Гарри. Мальчик уже проявляет огромный интерес к вокалу и даже выступил вместе со своим отцом Максимом Галкиным на популярном российском шоу "Две звезды".

Раньше мы писали, что Кристина Орбакайте перепела мамин хит 90-х "Позови меня с собой". Впрочем, музыкальные эксперты не оценили такой креатив певицы.