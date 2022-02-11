9-річна внучка Пугачової продовжила співочу династію. Чи стане дівчинка другою Примадонною (голосування)

Христина Орбакайте записала трек разом зі своєю спадкоємицею. Що з цього вийшло – дізнайтесь у матеріалі

Клавдія пішла стопами бабусі та мами. / Фото: Instagram

Свого часу Христина Орбакайте сама пішла стопами зіркової мами — Алли Пугачової. Не дивно, що їх часто путають, бо вони ж як дві краплі води!

Нині ж виконавиця "П'яної вишні" вирішила свою доньку привести у світ шоу-бізу – співачка записала трек разом із Клавдією Зємцовою.

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Так, Орбакайте виконала у дуеті з донькою композицію "Маленький принц". Це кавер-версія пісні Мікаела Тарівердієва та Миколи Добронравова.

До речі, Клавдія за свої дев'ять років встигла вже кілька разів з'явитись на сцені з мамою. Схоже, що Орбакайте бачить у дочці продовження династії артистів.

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Ми з Клавочкою приготували для вас сюрприз. "Маленький принц" — ця лірична та неймовірно гарна композиція занурює у добру атмосферу дивовижного світу, – поділилась співачка в Instagram.

Нагадаємо, у Христина Орбакайте є троє дітей. Старший син Микита від співака Володимира Преснякова, Денис від бізнесмена Руслана Байсарова та донька Клавдія від бізнесмена Михайла Зємцова.

Клава народилась у 2012 році у Маямі, де працював її батько. Зараз дівчина навчається у школі, відвідує студію балету, а у вільний час співає, малює, проводить час у колі друзів та рідних.

Внучка Пугачової з мамою та татом. / Фото: Instagram

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Зауважимо, що артистичне майбутнє, можливо, чекає і на сина Алли Борисівни – Гаррі. Хлопчик уже виявляє величезну цікавість до вокалу і навіть виступив разом зі своїм батьком Максимом Галкіним на популярному російському шоу "Дві зірки".

Раніше ми писали, що Христина Орбакайте переспівала мамин хіт 90-х "Позови меня с собой". Втім, музичні експерти не оцінили такий креатив співачки.