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Актор із Месників обговорював із Джонні Деппом, як вони спалять Ембер Герд

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
26 грудня, 15:19
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Повідомлення, якими у 2013 році обмінювалися актори, були заслухані судом під час розгляду у справі Деппа про наклеп
Пол Беттані влип у скандал через Джонні Деппа
Пол Беттані влип у скандал через Джонні Деппа / Фото: Disney, Imdb.com

Листування Джонні Деппа та Пола Беттані, які дружать вже багато років, стало надбанням громадськості у процесі судового розгляду між Деппом і таблоїдом The Sun.

У 2018-му Депп подав до суду на видавця газети через заголовок із фразою "вбивця дружин" – мова у матеріалі йшла про стосунки актора з Ембер Герд.

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На попередньому слуханні перед судом у лютому 2020 року тексти, якими Депп та Беттані обмінювалися у 2013 році, були зачитані вголос. Пол Беттані заявив у коментарі The Independent, що це "справді складна тема для обговорення" і що, на його думку, її обговорення лише "піділлє масла у вогонь" .

Актор Пол Беттані
Актор Пол Беттані / Фото: instagram.com/paulbettany

Зірка "ВандаВіжен" та "Месники", однак, вважає оприлюднення його особистих текстових повідомлень "дуже дивним" .

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Що було у листуванні?

В одному з повідомлень Джонні Депп запропонував Полу, нібито жартома, спалити Ембер Герд. На що Беттані відповів, що не вважає Герд відьмою і взагалі з нею приємно перебувати в компанії. Актор додав, що Ембер можна втопити.

Депп відповів таке: "Давай втопимо її, перш ніж спалимо! Я потім тра**у її обгорілий труп, щоб переконатися, що вона мертва".

Нагадаємо, що у 2016 році колишня дружина Джонні Деппа Ембер Герд одразу після розлучення подала на нього до суду, звинувативши у домашньому насильстві.

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Ембер Герд і Джонні Депп
Ембер Герд і Джонні Депп / Фото: Getty Images

Своєї провини актор не визнав і подав зустрічний позов за наклеп. В результаті розбірки між ексами затяглися не на один рік, Деппа звільнили з "Фантастичних тварей", хоч і виплатили компенсацію у розмірі 10 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що про скандальні стосунки Джонні Деппа та Ембер Герд випустять документальний фільм.

Інна Петрова
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