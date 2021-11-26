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Джонни Депп получит 10 млн долларов за то, что его "выгнали" из Фантастических тварей

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
26 ноября, 17:28
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Известный актер получит многомиллионный гонорар за роль в сиквеле "Фантастические твари", хотя на съемочной площадке он был только один день
Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда"
Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" / Фото: Imdb.com

Джонни Депп, о скандальных отношениях которого выпустят документальный фильм, получит свою зарплату в 10 миллионов долларов за работу над "Фантастическими тварями 3", несмотря на то, что его уволили после одного съемочного дня.

В новом продолжении "Фантастических тварей" сцена с 57-летним голливудским актером была вырезана Warner Bros. после того, как он проиграл иск о клевете против издания The Sun. В одной из статей они утверждали, что Джонни "избивал свою жену" – американку Эмбер Херд. Деппу не понравилось обвинение, и он решил разобраться с редакцией в суде.

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The Hollywood Reporter сообщает, что Депп по-прежнему получит гонорар за роль волшебника Геллерта Гриндельвальда. Несмотря на то, что ему сказали об исключении из франшизы сразу после вынесения приговора.

Джонни Депп после исключения из актерского каста все-равно получит гонорар
Джонни Депп после исключения из актерского каста все-равно получит гонорар / Фото: Getty Images

Известно, что в контракте звезды "Пиратов Карибского моря" был специальный пункт касаемо гонорара. Там сказано, что ему должны заплатить в полном объеме вне зависимости от каких-либо ситуаций, даже если выпуск фильма полностью отменят.

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Сьемки фильма отложили до 15 июля 2022 года из-за пандемии коронавируса. Изначально премьера была запланирована осенью этого года.


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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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