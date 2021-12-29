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Алла Пугачова неочікувано злетіла з музичного олімпу, і річ не у віці

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
29 грудня, 08:10
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Примітно, що Примадонна не дуже підтримує колаборації з молодими артистами-початківцями. Це, у свою чергу, погано впливає на популярність артистки
Музичний експерт пояснив, чому Алла Пугачова втрачає популярність.
Музичний експерт пояснив, чому Алла Пугачова втрачає популярність. / Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачова, яка раніше прийшла на свято до подруги у шкіряному міні, зараз більше не така популярна, як декілька років тому. Хоч і за квиток на її концерт доведеться віддати чимало коштів, але у рейтингу російських артистів вона посідає третє місце.

Російський музичний критик Павло Рудченко розповів, що падіння популярності Алли Борисівної – неминуче. І на сьогодні артистка більше не може конкурувати із представниками молодого покоління, повідомляє сайт "Дни.ру".

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Алла Борисівна поступово втрачає свою популярність і переходить вже з розряду зірок у розряд легенди, – пояснив експерт.

Алла Пугачова у чорному міні
Алла Пугачова у чорному міні / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На думку музичного критика, Примадонна стала менш відомою через те, що мало активна ​​у соцмережах. Також зірка рідко співпрацює з молоддю, та й сольних виступів у неї теж не багато.

Ба більше, сьогодні популярність завойовують інші нові виконавці, які не бояться робити колаборації з артистами з різних сфер, зокрема блогерами.

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Алла Пугачова 1976 року
Алла Пугачова 1976 року / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

Аллу Борисівну люблять досі її фанати, але все-таки вона менше представлена в інформаційному полі, оскільки зараз нове покоління орієнтоване на сучасні підходи через соціальні мережі та Інтернет. У Алли Борисівни в цьому плані набагато менше цікавих колаборацій з молоддю. У неї практично йде робота по інерції зі старим поколінням, – говорить експерт.

При цьому Рудченко зазначає, що у Примадонни досі є чимало фанів. Люди старшого віку поважають артистку і знають її пісні напам'ять. Також Пугачова все ще залишається дуже важливою персоною у шоубізі.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін заявляв, що Алла Пугачова набагато суворіше ставиться до їхніх дітей. Також з'ясувалося, що переважно вихованням та навчанням малечі займається Примадонна.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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