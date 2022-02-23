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Пугачева учит своих детей ползать по-пластунски с имитацией гранат: К захвату новых земель готовитесь?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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23 февраля, 14:20
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Ситуация в Украине сейчас накалена до предела. Но многие знаменитости также подливают масла в огонь. Теперь в центре внимания оказалась Алла Пугачева...
Примадонна оказалась в центре внимания
Примадонна оказалась в центре внимания / Фото: instagram.com/alla_orfey

Пока в Сети обсуждают открытое письмо российского Конгресса интеллигенции против войны, певица Алла Пугачева оказалась в центре внимания из-за публикации ее нового видео.

На своей странице в инстаграм жена Максима Галкина показала, как их наследники – харизматичные двойняшки Лиза и Гарри – проходят подготовку и учатся ползать по-пластунски. В руках у детей имитации гранат, а Лиза – в образе медсестры.

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Но далеко не всем понравилось новое видео Примадонны. Подписчики звезды негодуют: в такое время это неуместно! Многие в ужасе и боятся, чтобы подобные знания не пришлось повторять их детям.

  • Не хотелось бы, чтобы наши дети этим занимались
  • Это пугает
  • Нашли чем хвастаться! Вы считаете, это нормально?
  • ????? Зачем? Дети это мир! В руках детей зло.
  • Дети в элитной школе занимаются на физкультуре с гранатами? Алла Борисовна, Вам не грустно?
  • К захвату новых земель готовитесь?

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скриншот из инстаграм Аллы Пугачевой

Многим интересно, оправдается ли артистка за публикацию этого видео.

Также напомним, украинцы требуют отстранить Россию от "Евровидения".

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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