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Пугачова вчить своїх дітей повзати по-пластунськи з імітацією гранат: До захоплення нових земель готуєтесь?

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 14:20
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Ситуація в Україні зараз напружена до краю. Але багато знаменитостей також підливають олію у вогонь. Тепер у центрі уваги опинилася Алла Пугачова...
Примадонна опинилася в центрі уваги
Примадонна опинилася в центрі уваги / Фото: instagram.com/alla_orfey

Поки в Мережі обговорюють відкритий лист російського Конгресу інтелігенції проти війни, співачка Алла Пугачова опинилася в центрі уваги через публікацію її нового відео.

На своїй сторінці в інстаграм дружина Максима Галкіна показала, як їхні спадкоємці – харизматичні двійнята Ліза та Гаррі – проходять підготовку та вчаться повзати по-пластунськи. У руках у дітей імітації гранат, а Ліза – в образі медсестри.

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Але не всім сподобалося нове відео Примадонни. Передплатники зірки обурюються: у такий час це недоречно! Багато хто з жахом і бояться, щоб подібні знання не довелося повторювати їхнім дітям.

  • Не хотілося б, щоб наші діти цим займалися
  • Це лякає
  • Знайшли чим хвалитися! Ви вважаєте, це нормально?
  • ????? Навіщо? Діти – це мир! У руках дітей зло.
  • Діти в елітній школі займаються фізкультурою з гранатами? Алло Борисівно, Вам не смутно?

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Багатьом цікаво, чи виправдається артистка за публікацію цього відео.

Також нагадаємо, українці вимагають усунути Росію від "Євробачення".

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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