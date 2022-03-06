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Андрей Макаревич матерится с подписчиками из-за войны в Украине

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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6 марта, 13:07
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Известный российский музыкант также попросил подписчиков не слать ему фото из Украины – он и так все видит
Андрей Макаревич попросил не слать ему фото войны в Украине
Андрей Макаревич попросил не слать ему фото войны в Украине / Фото: wikipedia.org

Лидер "Машины времени", который недавно объяснил россиянам, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах", обратился к подписчикам в Facebook.

Андрей Макаревич попросил не присылать ему фото с последствиями войны:

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Большая просьба – пожалуйста не присылайте мне фотографий. Я, к сожалению, и так все знаю и вижу. Иначе придется закрыть страницу.

В комментариях у Макаревича спросили: "Вы, наверное, с митинга пишете, Андрей?". На что артист ответил: "С х*итинга".

Скриншот: facebook.com/makarevichav

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Ранее мы писали, какие украинские и российские знаменитости попали в черный список музыкального канала в России из-за поддержки Украины.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Инна Петрова
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Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

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Моряк Тарас Остапчук, управлявший яхтой вице-президента российского концерна по производству оружия «Ростех», узнав о вторжении в его родную Украину, утопил судно у берегов Испании. Чем нанес врагу ущерб на $9 млн. Капитана арестовали местные власти, но, узнав о причине поступка, отпустили.
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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