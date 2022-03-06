Андрей Макаревич матерится с подписчиками из-за войны в Украине

Известный российский музыкант также попросил подписчиков не слать ему фото из Украины – он и так все видит

Андрей Макаревич попросил не слать ему фото войны в Украине / Фото: wikipedia.org

Лидер "Машины времени", который недавно объяснил россиянам, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах", обратился к подписчикам в Facebook.

Андрей Макаревич попросил не присылать ему фото с последствиями войны:

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Большая просьба – пожалуйста не присылайте мне фотографий. Я, к сожалению, и так все знаю и вижу. Иначе придется закрыть страницу.

В комментариях у Макаревича спросили: "Вы, наверное, с митинга пишете, Андрей?". На что артист ответил: "С х*итинга".

Скриншот: facebook.com/makarevichav

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Ранее мы писали, какие украинские и российские знаменитости попали в черный список музыкального канала в России из-за поддержки Украины.

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