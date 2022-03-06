Андрій Макаревич матюкається з підписниками через війну в Україні

Відомий російський музикант також попросив фоловерів не надсилати йому фото з України – він і так все бачить

Андрій Макаревич попросив не надсилати йому фото війни в Україні / Фото: wikipedia.org

Лідер "Машины времени", який нещодавно пояснив росіянам, чому українцям не варто розповідати про "братні народи", звернувся до фоловерів у Facebook.

Андрій Макаревич попросив не надсилати йому світлини з наслідками війни:

Реклама

Велике прохання – будь ласка, не надсилайте мені фотографій. Я, на жаль, і так усе знаю та бачу. Інакше доведеться закрити сторінку.

У коментарях у Макаревича запитали: "Ви, напевно, з мітингу пишете, Андрію?". На що артист відповів: "З х*ітингу" .

Скріншот: facebook.com/makarevichav

Реклама

Раніше ми писали, які українські та російські знаменитості потрапили до чорного списку музичного каналу в Росії через підтримку України.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!