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Андрей Звягинцев вышел из комы. Режиссер продолжает реабилитацию в Германии

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
22 сентября, 15:13
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Лауреат Каннского и Венецианского кинофестивалей, режиссер Андрей Звягинцев получил осложнения из-за коронавируса и был перевезен на лечение в Германию
Андрей Звягинцев вышел из искусственной комы
Андрей Звягинцев вышел из искусственной комы / Фото: Getty Images

57-летний российский режиссер Андрей Звягинцев находился в искусственной коме после COVID-19, но теперь появились хорошие новости. Кинематографиста вывели из искусственной комы, а его состояние – удовлетворительное. Сейчас режиссер "Левиафана" находится в одной из немецких клиник и его будут перевозить в госпиталь.

Как сообщает StarHit, Андрею Звягинцеву придется провести еще несколько недель в госпитале для полной реабилитации. Об этом рассказал предприниматель Владимир Евтушенков, который финансировал лечение Звягинцева.

Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже, — сказал друг режиссера, бизнесмен Владимир Евтушенков.

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Перед подключением к аппарату ЭКМО, у режиссера обнаружили поражение легких в 92%. На тот момент тесты на COVID-19, которым Звягинцев переболел в июле, уже показывали отрицательный результат. Но его состояние оценивалось как очень тяжелое и долгое время не было подробностей об улучшении здоровья.

Андрей Звягинцев лечится от COVID-19 в Германии
Андрей Звягинцев лечится от COVID-19 в Германии / Фото: instagram.com/skolkovoschool

Напомним, что Андрей Звягинцев – режиссер фильмов "Возвращение", "Левиафан", "Нелюбовь". Два последних были номинированы на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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