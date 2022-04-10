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Анита Цой, промолчавшая о войне в Украине, заговорила об Анне Нетребко

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 апреля, 17:06
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Российская певица Анита Цой так и не осмелилась заговорить о войне в Украине, зато свое мнение об отрекшейся от Путина Анне Нетребко решила высказать
Анита Цой высказалась об Анне Нетребко
Анита Цой высказалась об Анне Нетребко / Фото: Getty Images, Instagram

Оперная певица Анна Нетребко, как бы не старалась и не записывала видео а-ля "я обычный человек", уже не вернет свою репутацию в обществе. Поддержку Путина и его кровавого режима ей точно не забудут никогда!

Российская исполнительница Анита Цой, которая трусливо молчит о войне в Украине, заговорила о "предательстве" со стороны Нетребко, пишет StarHit.

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Искренне расстроилась, узнав, что Анна Нетребко, которую так уважаю, по сути, отреклась от Родины. Понимаю, что она зарабатывает в Европе. Ей, возможно, российские театры и театры дружественных стран столько не заплатят. Нужны ей гастроли по Европе, пусть ездит и живет там. Повторю, это личный выбор каждого человека и артиста. Но просто грустно такое наблюдать. Так хочется думать, что это — фейк. Жалко разочаровываться в талантливых людях, – сказала Цой.

Видимо, Аните ни карьера за границей, ни чистая совесть не нужны, поэтому она за три рубля продалась путинским властям и продолжает колесить с выступлениями по городам России.

Ранее российский певец Лев Лещенко заявил, что не понимает, почему к российским артистам применяют санкции.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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