Аніта Цой, яка промовчала про війну в Україні, заговорила про Анну Нетребко

Російська співачка Аніта Цой так і не наважилася заговорити про війну в Україні, зате свою думку про Анну Нетребко, яка зреклася Путіна, вирішила висловити

Аніта Цой висловилася про Анну Нетребко / Фото: Getty Images, Instagram

Оперна співачка Анна Нетребко, як би не намагалася і не записувала відео а-ля "я звичайна людина", вже не поверне свою репутацію у суспільстві. Підтримку Путіна та його кривавого режиму їй точно не забудуть ніколи!

Російська виконавиця Аніта Цой, яка лячно мовчить про війну в Україні, заговорила про "зраду" з боку Нетребко, пише StarHit.

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Щиро засмутилася, дізнавшись, що Анна Нетребко, яку так поважаю, по суті, зреклася Батьківщини. Розумію, що вона заробляє у Європі. Їй, мабуть, російські театри та театри дружніх країн стільки не заплатять. Потрібні їй гастролі Європою, нехай їздить і живе там. Повторю, це особистий вибір кожної людини та артиста. Але ж просто сумно таке спостерігати. Так хочеться думати, що це фейк. Жаль розчаровуватися в талановитих людях, – сказала Цой.

Мабуть, Аніті ні кар'єра за кордоном, ні чисте сумління не потрібні, тому вона за три рублі продалася путінській владі і продовжує їздити з виступами містами Росії.

Раніше російський співак Лев Лещенко заявив, що не розуміє, чому до російських артистів застосовують санкції.

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