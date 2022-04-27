Бенедикт Камбербэтч рассказал об украинской семье, которая будет жить в его особняке

Британский актер, известный по роли Шерлока в одноименном сериале, готовится к встрече с семьей из Украины

Бенедикт Камбербэтч рассказал, что постоянно на связи с украинской семье, которая будет жить в его особняке / Фото: Скриншот из YouTube

Бенедикт Камбербэтч поддержал британскую правительственную инициативу "Дома для Украины", которая позволяет представителям общественности, благотворительных организаций, бизнеса и общественных групп предлагать жилье беженцам, прибывающим в Британию, даже если у них нет семейных связей.

Британский актер рассказал, что украинская семья уже выехала в Британию.

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Они выбрались из Украины, я каждый день слежу за тем, как продвигается ситуация, К сожалению, они проходят курс лечения — если говорить что-то еще об этом, это будет вторжением в их частную жизнь, а слишком много информации о том, когда они приедут будет вторжением в мою — но я хочу дать им некоторую стабильность после того, что им пришлось пережить, и они будут жить в моем доме, – цитирует Бенедикта Sky News

Также британский актер помогает финансово украинским беженцам.

Ранее мы рассказывали, что Оззи Осборн с женой решили поселить украинских беженцев в своем особняке.