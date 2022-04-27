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Бенедикт Камбербетч розповів про українську родину, яка житиме у його маєтку

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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27 квітня, 13:07
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Британський актор, відомий за роллю Шерлока в однойменному серіалі, готується до зустрічі з сім'єю з України
Бенедикт Камбербетч розповів, що постійно на зв'язку з українською родиною, яка житиме у його особняку
Бенедикт Камбербетч розповів, що постійно на зв'язку з українською родиною, яка житиме у його особняку / Фото: Скріншот з YouTube

Бенедикт Камбербетч підтримав британську урядову ініціативу "Дома для України" , яка дозволяє представникам громадськості, благодійних організацій, бізнесу та громадських груп пропонувати житло біженцям, які прибувають до Британії, навіть якщо вони не мають сімейних зв'язків.

Британський актор розповів, що українська сім'я вже виїхала до Британії.

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Вони вибралися з України, я щодня стежу за тим, як просувається ситуація. На жаль, вони проходять курс лікування — якщо говорити щось ще про це, це буде вторгненням у їхнє приватне життя, а надто багато інформації про те, коли вони приїдуть буде вторгненням до моєї — але я хочу дати їм певну стабільність після того, що їм довелося пережити, і вони житимуть у моєму домі, -цитує Бенедикта Sky News

Також британський актор допомагає фінансово українським біженцям.

Раніше ми розповідали, що Оззі Осборн із дружиною вирішили поселити українських біженців у своєму особняку.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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