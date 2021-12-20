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Анна Седокова рассказала о неблагополучном детстве после того, как ее назвали "ш**хой -мажоркой"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
20 декабря, 11:40
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Сейчас артистка может позволить роскошно жить и ни в чем себе не отказывать. Однако хейтеры упрекают звезду, что это все благодаря богатым родителям или ухажерам
Анна Седокова ответила на хейт по поводу своей роскошной жизни.
Анна Седокова ответила на хейт по поводу своей роскошной жизни. / Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова, которая поделилась планами на будущее со своим любимым, в день своего 39-летия решила запустить платформу для девушек, с целью научить самостоятельно зарабатывать и не зависеть от мужчин.

Впрочем, не все оценили такую идею певицы. Более того, некоторые фолловеры написали в комментариях, что она "ш**ха-мажорка".

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Вероятно, такой комментарий возмутил Седокову, поэтому она решила рассказать искреннюю историю о своем неблагополучном прошлом и пути к такой "лакшери" жизни.

Звезда написала в Instastories, что все, что у нее есть, "она заработала исключительно своими мозгами"

Фото: instagram/annasedokova

Я с 15 лет работаю, покупаю себе машины, квартиры, путешествую, живу в разных странах. Потому что знание и тяжелый труд – это отличное комбо , – заявила артистка.

По словам Седоковой, она с семи лет в музыкальной сфере. Также знаменитость отметила, что ее воспитывала мама-одиночка.

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"Мажорка" с семи лет пела в хоре и училась в музыкальной школе. На занятия добиралась на 46-м автобусе. Мама одиночка с двумя детьми воспитывала нас как могла, – добавила Аня.

Фото: instagram/annasedokova

Кроме того, певица вспомнила, как однажды не поехала на концерт с хором за границу, "потому что мама не смогла заплатить 50 долларов за поездку".

Отметим, что на днях Анна Седокова отметила день рожденья. Она вместе с мужем Янисом Тиммой, который остался без работы, отправились в Монте-Карло. По словам певицы, она выбрали это место для празднования, чтобы получить в этот особый день новые и незабываемые впечатления.

Фото: instagram/annasedokova

Кстати, недавно артистка вспомнила о своих годах в популярном трио "ВИА Гра". Как намекнула звезда, в коллективе было немало "грязи".

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Также раньше Аня вспоминала о прежних отношениях и неудачных браках. Она признавалась, что на самом деле никогда не любила и только с Янисом получила желаемое счастье.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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