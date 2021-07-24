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Бритни Спирс обнажила грудь в Instagram: реакция Сети

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
24 июля, 15:18
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Поклонники Бритни Спирс в восторге от ее новой фотографии, на которой поп-звезда позирует с обнаженной грудью
Бритни Спирс оголила грудь в Instagram
Бритни Спирс оголила грудь в Instagram / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс, которая недавно назвала свою сестру "подлой зад**цей", стала чаще постить в Instagram, а ее контент кажется более живым и где-то даже провокационным. На этот раз певица не стала танцевать или писать длинный текст, а просто сфотографировалась в одних лишь коротеньких шортах.

Грудь Бритни прикрыла руками, а волосы аккуратно собрала на макушке. Стоит ли говорить, что поп-принцесса выглядит очень красиво)

Не сложно догадаться, как отреагировали на этот кадр фолловеры Спирс. В комментариях звезду засыпали комплиментами, Пэрис Хилтон тоже оставила короткое сообщение под фото.

  • "Это горячо"
  • "Сломала интернет"
  • "Свободу бритти!"

Скриншот: instagram.com/britneyspears

Напомним, что в конце июня Бритни Спирс выступила в суде. Она потребовала прекратить опеку отца над собой и шокировала признанием, что ее буквально кормили психотропными веществами и запрещали заводить детей.

Слова Бритни подтвердил ее бывший телохранитель Фернандо Флорес, который работал у певицы в 2010 году. По его словам, каждую пятницу певице давали коктейль из сильнодействующих препаратов, а отец знаменитости контролировал каждый ее шаг.

В течение 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джейми Спирса. Она не может самостоятельно контролировать свою личную жизнь, финансы и концертную деятельность.

В видеосюжете ниже узнайте, почему ранее арестовали экс-супруга Бритни Спирс:

Ранее мы рассказали все, что нужно знать о борьбе Бритни Спирс за свободу.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Знаете, когда страшно? Когда "всю себя без остатка мужчине". Когда есть зависимость ментальная или финансовая, когда кажется и понимаешь, что самой сложненько будет. Страшно ответственность брать на себя. А ведь исток прост – не выстраивать зависимые отношения, а всегда оставаться личностью.

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