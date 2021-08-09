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Бритни Спирс порадовала новостями по делу о борьбе с отцом: Все намного лучше, чем я ожидала

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
9 августа, 13:42
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Американская поп-певица впервые рассказала о ситуации с опекунством на камеру. Звезда с 2008 года находится под полным контролем своего отца и не может распоряжаться своей жизнью
Бритни Спирс заявила, что ее положение улучшилось
Бритни Спирс заявила, что ее положение улучшилось / Фото: instagram.com/britneyspears

Певица Бритни Спирс, отец которой снова хочет отправить ее в психлечебницу, заверила поклонников, что ее положение улучшилось. По словам Бритни, все намного лучше, чем она ожидала.

Новым видео Бритни Спирс поделилась в своем Instagram-аккаунте. Певица

Хорошо, я уверена, что многим из вас интересно, как у меня дела. А так как все стало явным – все тайное проявилось – и вы, ребята, знаете мою ситуацию, я действительно хочу сообщить вам, что все намного лучше, чем я когда-либо ожидала, – рассказала артистка.

После этого Бритни Спирс начала отвечать на странные вопросы, которые ей якобы задавали поклонники. На самом же деле, это несуществующие вопросы, например: любимый магазин одежды Бритни, любимый ароматный лосьон, чипсы и так далее.

Кто придумал артистке эту речь – неизвестно. В комментариях поклонники написали, что им интересно узнать лишь о том, что сейчас происходит с Бритни, а не о ее любимых вещах.

Впрочем, такое заявление со стороны певицы последовало на фоне новостей о том, что ей удалось нанять собственного адвоката – Мэтью Розенгарта, который в свое время защищал в суде Стивена Спилберга.

С тех пор адвокат призвал суд к тому, чтобы снять отца Бритни, Джейми Спирса, с поста ее опекуна.

Почему Бритни Спирс борется за свободу?

Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и "грабит" ее, прикрываясь заботой.

Детальнее о жизни Бритни Спирс и борьбе за свободу – узнайте в этом видео:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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