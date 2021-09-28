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Бузова в дуэте с Булановой перепели хит Пугачевой: реакция Сети

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
28 сентября, 07:35
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В эфире одной из российских программ Татьяна Буланова и Ольга Бузова исполнили хит Аллы Пугачевой "Сильная женщина"
В Сети раскритиковали песню Аллы Пугачевой в исполнении Ольги Бузовой
В Сети раскритиковали песню Аллы Пугачевой в исполнении Ольги Бузовой / Фото: скриншот

Песню Аллы Пугачевой в исполнении Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой ранее в Сети не оценили. Теперь же известная телеведущая вновь исполнила хит Аллы Борисовны. Только теперь в новом шоу, в котором звезды поют парами, но до финала песни не видят своего партнера. Ольга Бузова изначально не знала, что будет петь в дуэте с Татьяной Булановой.

Я как всегда не побоялась и вышла петь с живым оркестром. А какая песня! "Сильная женщина" потрясающей Примадонны нашего шоу-бизнеса Аллы Пугачевой. Эта песня особенная для меня, она до мурашек, до дрожи, – написала у себя в Instagram телеведущая.

Ольга Бузова призналась, что ждала певицу себе под стать.

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А вот зрителям не очень понравилось, что именно Ольге Бузовой дали исполнить эту песню. Многие раскритиковали телеведущую.

  • "За что Буланову так подставили? Песню она вытянула, конечно. Бузова не пела, а говорила!"
  • "Бузова несет, конечно, чушь, а Татьяна молодец, тактичная. Обожаю ее"
  • "Кто выпустил Бузову на сцену? Это издевательство! Бедная Татьяна"

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К слову, вокальные данные Ольги Бузовой часто критикуют в Сети. Телеведущей не раз советовали перестать петь, но она не обращает внимания на хейт. Бузова сейчас готовит новый альбом и концертное шоу.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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