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Чоловік Собчак потролив її прямо на камеру: "Дура, ідіотка" (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 12:22
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В Instagram ведуча опублікувала відео з Костянтином Богомоловим, якого жартома назвала "кращим світським коучем". Чи це вона серйозно?
Богомолов обдурив Собчак на камеру
Богомолов обдурив Собчак на камеру / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

У короткому ролику можна побачити чоловіка Ксенії Собчак, який називає її не найприємнішими словами і лає за те, що вона не пішла на якусь зіркову вечірку.

До речі, у Ксенії вимагають 2 мільйони доларів як компенсацію за ДТП за її участю. Можливо, зірці не до вечірок?

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Що значить ти працювала? Оце, ***, і є твоя робота! Ідіотко, тебе всі забудуть скоро, дура, якщо ти не ходитимеш туди! Я подивився "сторіс", там усі були, усі. Дура! Ти ж потім будеш нити: "Мене всі забули, мене всі забули, мене нікуди не звуть". Тебе врешті-решт покликали – ти не пішла, ідіотко. Швидко завтра шукаєш будь-який світський захід і йдеш туди, – висловися чоловік Ксеніх Собчак.

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Відео з Костянтином Богомоловим Собчак опублікувала у Instagram-профілі з підписом "Найкращий світський коуч ever".

До речі, в соцмережах давно обговорюють, що у Собчак і Богомолова не все гладко, багато хто навіть чекає новину про розлучення пари. Та ні Ксенія, ні Костянтин чутки не коментують. Ведуча лише публікує спільні знімки з коханим, мабуть, щоб довести всім, що в її сім'ї все добре.

Що відомо про особисте життя Собчак

У 2019 році Ксенія Собчак розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Максимом Віторганом. На той момент було відомо, що у телеведучої роман із Костянтином Богомоловим. Незабаром вони офіційно заявили, що перебувають у стосунках, і зіграли помпезне весілля.

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Весілля Ксенії Собчак і Костянтина Богомолова
Весілля Ксенії Собчак і Костянтина Богомолова / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Собчак і Богомолов приїхали до РАГСу на катафалку, розіслали жартівливі запрошення гостям, а наречена зовсім здивувала всіх відвертим танцем у панчохах.

Раніше напівоголену Ксенію Собчак порівняли з Анастасією Волочковою.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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