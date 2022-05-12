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Chanel и Cartier: таинственная девушка Ван Дамма похвасталась подарками от актера

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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12 мая, 16:46
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Любимая украинка Жан-Клод Ван Дамма похвасталась подарками от актера на день рождения от Chanel и Cartier за несколько сотен евро
Алена Каверина похвасталась подарками от Ван Дамма
Алена Каверина похвасталась подарками от Ван Дамма / Фото: instagram.com/alenak705

На днях таинственной возлюбленной Ван Дамма из Украины Алене Кавериной исполнилось 36 лет. Свой день рождения она провела в компании друзей и любимого в Париже.

Спустя некоторое время украинка решила удовлетворить интерес поклонников и показала подарки от голливудского актера в Instastories. Как всегда звезда кино не поскупился на презенты для девушки и одарил ее люксовыми брендами.

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Это из материального. Вторая часть на подходе. Позже расскажу, – заинтриговала пользователей Каверина.

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В первую очередь Алена решила показать, что же прячется в фирменном пакете от Cartier. Остальную часть подарков девушка пообещала раскрыть потом. Как оказалось, Ван Дамм подарил Кавериной ее любимый аксессуар очки.

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Стоимость похожей модели ни много ни мало 920 евро (примерно 28,300 гривен) на официальном сайте бренда.

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Также Каверина рассказала о своей маленькой традиции – каждый год девушка покупает на свой день рождения памятный подарок. На этот раз она выбрала необычное кольцо от того же французского бренда.

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Золотое украшение от Cartier обошлось украинке в 1270 евро (примерно 39 тысяч гривен).

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Ранее любимая украинка Ван Дамма призналась, какие отношения у нее с его взрослыми детьми.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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