Chanel и Cartier: таинственная девушка Ван Дамма похвасталась подарками от актера

На днях таинственной возлюбленной Ван Дамма из Украины Алене Кавериной исполнилось 36 лет. Свой день рождения она провела в компании друзей и любимого в Париже.
Спустя некоторое время украинка решила удовлетворить интерес поклонников и показала подарки от голливудского актера в Instastories. Как всегда звезда кино не поскупился на презенты для девушки и одарил ее люксовыми брендами.
Это из материального. Вторая часть на подходе. Позже расскажу, – заинтриговала пользователей Каверина.
В первую очередь Алена решила показать, что же прячется в фирменном пакете от Cartier. Остальную часть подарков девушка пообещала раскрыть потом. Как оказалось, Ван Дамм подарил Кавериной ее любимый аксессуар очки.
Стоимость похожей модели ни много ни мало 920 евро (примерно 28,300 гривен) на официальном сайте бренда.
Также Каверина рассказала о своей маленькой традиции – каждый год девушка покупает на свой день рождения памятный подарок. На этот раз она выбрала необычное кольцо от того же французского бренда.
Золотое украшение от Cartier обошлось украинке в 1270 евро (примерно 39 тысяч гривен).
Ранее любимая украинка Ван Дамма призналась, какие отношения у нее с его взрослыми детьми.
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