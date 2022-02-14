Какие отношения у любимой украинки Ван Дамма с его детьми – откровение Алены Кавериной

Алена Каверина не слишком афиширует личную жизнь. Однако она решила несколько прибегнуть к подробностям

Алена Каверина призналась, что у нее дружеские отношения с детьми Ван Дамма. / Фото: alenak705

Девушка Ван Дамма Алена Каверина, которая на днях похвасталась роскошными часами за 700 тысяч гривен, впервые заговорила о детях. Нет не своих, а любимого.

Так, в Instagram фолловеры поинтересовались в украинки – в каких она отношениях с тремя наследниками Ван Дамма. В ответ Алена объяснила, что они хорошо ладят.

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В хороших дружеских со всеми. Созваниваемся, часто видимся, – написала Каверина.

Скриншот Instagram/alenak705

Что известно о детях Ван Дамма

У бельгийца есть три наследника – 34-летний сын Кристофер и 31-летняя дочь Бьянка от жены Гледис Португез, а также 26-летний сын Николас от брака с Дарси Ляпьер.

Известно, что Кристофер и Бьянка пошли по стопам отца и связали свою жизнь с киноиндустрией.

Первое появление Кристофера в кино произошло в 1992 году. Он сыграл эпизодическую роль юного Люка Деверо в фантастическом боевике "Универсальный солдат". Также он часто снимался в проектах вместе с отцом.

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Страши сын Ван Дамма Кристофер. / Фото: Getty Images

Дебют Бьянки в кино состоялся в 2008 году с небольшой роли Кэсси Рабидо в фильме "Специальная задача". Также она снялась в фильмах "Френчи", "Игры киллеров" и "Шесть шаров".

В декабре 2012 года в свет вышел научно-фантастический фильм "Вторжение извне", в котором Бьянка впервые сыграла главную роль. Кроме того, девушка занимается кикбоксингом. Она даже смогла повторить фирменный шпагат Ван Дамма.

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Дочь актера Бьянка повторила шпагат звездного отца. / Фото: Instagram

Николас тоже стал актером. Однако он прославился скандальной репутацией. В 2017 году полиция арестовала молодого человека за нападение с ножом на соседа по квартире. Впоследствии суд вынес Николасу приговор – 1,5 года условно. Такое мягкое наказание объясняется раскаянием, ведь Николас полностью признал вину в хранении наркотиков (в его комнате нашли марихуану) и угроз соседу.

У младшего сына бельгийца скандальная репутация. / Фото: Getty Images

Кратко о романе украинки с Ван Даммом

Напомним, что роман Кавериной и голливудского актера длится более 10 лет. Отношениям пары не мешает ни расстояние, ни то, что Ван Дамм по-прежнему состоит в официальном браке с Глэдис Португез.

Ранее редакция "Сегодня" подробно рассказала историю любви Елены Кавериной и Жан-Клода Ван Дамма.