Какие отношения у любимой украинки Ван Дамма с его детьми – откровение Алены Кавериной

Девушка Ван Дамма Алена Каверина, которая на днях похвасталась роскошными часами за 700 тысяч гривен, впервые заговорила о детях. Нет не своих, а любимого.
Так, в Instagram фолловеры поинтересовались в украинки – в каких она отношениях с тремя наследниками Ван Дамма. В ответ Алена объяснила, что они хорошо ладят.
В хороших дружеских со всеми. Созваниваемся, часто видимся, – написала Каверина.
Что известно о детях Ван Дамма
У бельгийца есть три наследника – 34-летний сын Кристофер и 31-летняя дочь Бьянка от жены Гледис Португез, а также 26-летний сын Николас от брака с Дарси Ляпьер.
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Известно, что Кристофер и Бьянка пошли по стопам отца и связали свою жизнь с киноиндустрией.
Первое появление Кристофера в кино произошло в 1992 году. Он сыграл эпизодическую роль юного Люка Деверо в фантастическом боевике "Универсальный солдат". Также он часто снимался в проектах вместе с отцом.
Дебют Бьянки в кино состоялся в 2008 году с небольшой роли Кэсси Рабидо в фильме "Специальная задача". Также она снялась в фильмах "Френчи", "Игры киллеров" и "Шесть шаров".
В декабре 2012 года в свет вышел научно-фантастический фильм "Вторжение извне", в котором Бьянка впервые сыграла главную роль. Кроме того, девушка занимается кикбоксингом. Она даже смогла повторить фирменный шпагат Ван Дамма.
Николас тоже стал актером. Однако он прославился скандальной репутацией. В 2017 году полиция арестовала молодого человека за нападение с ножом на соседа по квартире. Впоследствии суд вынес Николасу приговор – 1,5 года условно. Такое мягкое наказание объясняется раскаянием, ведь Николас полностью признал вину в хранении наркотиков (в его комнате нашли марихуану) и угроз соседу.
Кратко о романе украинки с Ван Даммом
Напомним, что роман Кавериной и голливудского актера длится более 10 лет. Отношениям пары не мешает ни расстояние, ни то, что Ван Дамм по-прежнему состоит в официальном браке с Глэдис Португез.
Ранее редакция "Сегодня" подробно рассказала историю любви Елены Кавериной и Жан-Клода Ван Дамма.