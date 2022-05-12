Chanel та Cartier: таємнича дівчина Ван Дамма похвалилася подарунками від актора

Кохана українка Жан-Клод Ван Дамма похвалилася подарунками від актора на день народження від Chanel та Cartier за кілька сотень євро

Альона Каверіна похвалилася подарунками від Ван Дамма

Днями таємничої коханої Ван Дамма з України Альоні Каверіній виповнилося 36 років. Свій день народження вона провела в компанії друзів та коханого в Парижі.

Через деякий час українка вирішила задовольнити інтерес шанувальників і показала подарунки від голлівудського актора Instastories. Як завжди, зірка кіно не поскупився на презенти для дівчини і обдарував її люксовими брендами.

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Це із матеріального. Друга частина підході. Пізніше розповім, – заінтригувала користувачів Каверіна.

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Насамперед Альона вирішила показати, що ж ховається у фірмовому пакеті від Cartier. Решту подарунків дівчина пообіцяла розкрити потім. Як виявилося, Ван Дам подарував Каверіній її улюблений аксесуар окуляри.

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Вартість схожої моделі ні багато, ні мало 920 євро (приблизно 28,300 гривень) на офіційному сайті бренду.

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Також Каверіна розповіла про свою маленьку традицію – щороку дівчина купує на свій день народження пам'ятний подарунок. Цього разу вона обрала незвичайну каблучку від того ж французького бренду.

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Золота прикраса від Cartier обійшлася українці 1270 євро (приблизно 39 тисяч гривень).

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Раніше кохана українка Ван Дамма зізналася, які стосунки у неї з його дорослими дітьми.