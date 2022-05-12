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Chanel та Cartier: таємнича дівчина Ван Дамма похвалилася подарунками від актора

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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12 травня, 16:46
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Кохана українка Жан-Клод Ван Дамма похвалилася подарунками від актора на день народження від Chanel та Cartier за кілька сотень євро
Альона Каверіна похвалилася подарунками від Ван Дамма
Альона Каверіна похвалилася подарунками від Ван Дамма

Днями таємничої коханої Ван Дамма з України Альоні Каверіній виповнилося 36 років. Свій день народження вона провела в компанії друзів та коханого в Парижі.

Через деякий час українка вирішила задовольнити інтерес шанувальників і показала подарунки від голлівудського актора Instastories. Як завжди, зірка кіно не поскупився на презенти для дівчини і обдарував її люксовими брендами.

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Це із матеріального. Друга частина підході. Пізніше розповім, – заінтригувала користувачів Каверіна.

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Насамперед Альона вирішила показати, що ж ховається у фірмовому пакеті від Cartier. Решту подарунків дівчина пообіцяла розкрити потім. Як виявилося, Ван Дам подарував Каверіній її улюблений аксесуар окуляри.

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Вартість схожої моделі ні багато, ні мало 920 євро (приблизно 28,300 гривень) на офіційному сайті бренду.

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Також Каверіна розповіла про свою маленьку традицію – щороку дівчина купує на свій день народження пам'ятний подарунок. Цього разу вона обрала незвичайну каблучку від того ж французького бренду.

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Золота прикраса від Cartier обійшлася українці 1270 євро (приблизно 39 тисяч гривень).

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Раніше кохана українка Ван Дамма зізналася, які стосунки у неї з його дорослими дітьми.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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