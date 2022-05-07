Тайная девушка Ван Дамма похвасталась роскошным букетом в день рождения на фоне Парижа

Сегодня таинственной возлюбленной актера Жан-Клода Ван Дамма исполнилось 36 лет. Украинка показала роскошный подаренный букет и вид на Эйфелеву башню

Алена Каверина отметила день рождения в Париже / Фото: instagram.com/alenak705

Девушка Ван Дамма Алена Каверина отмечает свой день рождения в Париже, где тайные влюбленные очень часто проводят время.

На своей странице в Instagram Каверина поделилась видео с букетом тюльпанов а за спиной девушки раскинулся романтичный вид на Париж.

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Пошёл 36 год моего детства. Полёт нормальный! Я и представить не могла, что у меня будет такая интересная и насыщенная жизнь! Всех люблю, – подписала видео Каверина.

Возлюбленная бельгийского актера не спешит показывать подарки от Ван Дамма. Но ни для кого не секрет, что на сюрпризы для девушки голливудская звезда не скупится и часто одаривает Каверину то браслетами Cartier, то часами за 700 тысяч гривен.

Однако в Instastories девушка все же похвасталась одним из презентов – роскошным букетом цветов. Кто был его дарителем Каверина не сказала, но букет получился очень символичным для украинки, ведь состоял из желтых и синих роз.

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Скриншот – instagram.com/alenak705

Отметим, что сейчас Каверина, уроженка Кривого Рога, очень активно поддерживает родную Украину и регулярно пишет о войне в стране в своем микроблоге.

Ранее стало известно, любимая украинка Ван Дамма призналась, какие отношения у нее с его взрослыми детьми.