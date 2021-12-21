Чем тайно занимается 21-летний сын Мадонны в Лондоне

Рокко Ричи не пошел по стопам звездной мамы, но он упорно продолжает искать себя в творческих сферах

Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки тысяч долларов. / Фото: instagram.com/madonna

Недавно поп-дива впервые показала своего сына от известного режиссера Гая Ричи в соцсетях. Тогда же у фолловеров возник большой интерес к такому молодому сердцееду, о котором почти ничего не известно.

Старший сын звезды Рокко Джон долгое время живет в Лондоне. И, кажется, парень там не теряет времени.

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Как выяснилось, он имеет талант художника! Более того, парень пишет картины, которые имеют успех, и продаются за тысячи долларов.

Рокко Ричи пишет картины. / Фото: jerrodblandino

Юный художник уже заключил сотрудничество с известной галереей в Лондоне, а стоимость картин, представленных на сайте Artsy, достигает 31 тысячи долларов, об этом сообщает Page Six.

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Одно из полотен Rhed. / Фото: Artsy

Однако о такой деятельности сына Мадонны практически никто не знал, ведь он создавал свои холсты под псевдонимом Rhed.

Rhed — молодой новичок художник с нетрадиционным и разнообразным культурным бекграундом. Его детство прошло между Нью-Йорком и Лондоном, что повлияло на его нестандартный и эклектичный стиль, – идет речь в профиле Рокко на сайте галереи современного искусства Тани Бакстер.

Сейчас он учится в Лондонском университете искусств. Уже в 2018 году состоялся дебютный показ его картин в галерее. Критики, не подозревавшие, кто кроется за этим псевдонимом, высоко оценили творчество. О полотнах писали, что у них отразилось "сочетание импрессионизма и энергии уличного искусства".

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Кстати, одну из последних выставок Рокко, состоявшуюся этим летом, посетили его родители — 63-летняя Мадонна и 53-летний Гай Ричи, с которым певица развелась в 2008 году.

Мадонна и Гай Ричи развелись в 2008 году / Фото: Getty Images

Напомним, что Рокко после развода родителей жил с мамой, однако у них были очень плохие отношения. Поэтому в 2016 году парень сбежал к отцу в Лондон, который в 2015 году женился на модели Джеки Эйнсли. У пары есть трое детей.

Рокко начал сближаться с новой семьей Ричи и не задумывался возвращаться к Мадонне. Впрочем, в последнее время отношения парня с мамой начали наконец-то улучшаться, и теперь он иногда может приезжать к ней в гости.

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